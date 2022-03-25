"Хезболла" відправить в Україну 800 бойовиків – 200 прибудуть до кінця березня

Попри обіцянку не вступати у конфлікт, 29 березня в Білорусь планують перекинути 200 найманців "Хезболли" для війни з Україною на боці Росії.

Джерело: "Новая газета"

Деталі: Зазначається, що представники російської ПВК "Вагнер" провели переговори з шиїтським угрупованням "Хезболла" про відправку бойовиків в Україну.

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Повідомляється, що сторони домовилися про відправку 800 бойовиків "Хезболли" до України для ведення бойових дій.

Плата одному найманцю складе 1500 доларів на місяць. Також як бонус до цього рішення "Хезболла" і опосередковано через неї Іран можуть отримати деякі преференції щодо великих угод.

Незабаром після цієї зустрічі "Хезболла" відкрила вербувально-мобілізаційне бюро у місті Кусейр провінції Хомс у Сирії.

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Крім того, у сирійських містах Алеппо, Ябруд та Сайїда-Зейнаб вже відкрито три додаткові відділення з мобілізації бойовиків "Хезболли". Четвертий офіс було відкрито в сусідньому із Сирією Лівані, у південному передмісті Бейрута, контрольованому "Хезболлою".

Перший етап відправлення бойовиків до України планується, за даними місцевих ЗМІ, на вівторок, 29 березня. 200 бійців начебто буде перекинуто з Дамаска на військову авіабазу в Гомельській області (Білорусь).

Бойовиків для участі у війні проти України набирають серед батальйонів "Аль-Аббас" та "Аль-Радван".

На даний момент армія "Хезболли" налічує близько 100 тисяч безперервно воюючих бійців. У багатьох країнах світу вона визнана терористичною організацією.

Новина про відправку бойовиків в Україну, суперечить тому, що генеральний секретар "Хезболли" Хасан Насралла висловив минулого тижня.

Тоді він наполягав, що "Хезболла" категорично заперечує будь-яку можливість участі у війні проти України.

Що передувало: Раніше Генштаб ЗСУ повідомляв, що Росія залучає до війни в Україні найманців Башара Асада і "Хезболли".