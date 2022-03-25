Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

"Хезболла" відправить в Україну 800 бойовиків – 200 прибудуть до кінця березня

Мазуренко Альона П'ятниця, 25 березня 2022, 21:26
ФОТО: GETTY IMAGES

Попри обіцянку не вступати у конфлікт, 29 березня в Білорусь планують перекинути 200 найманців "Хезболли" для війни з Україною на боці Росії.

Джерело: "Новая газета"

Деталі: Зазначається, що представники російської ПВК "Вагнер" провели переговори з шиїтським угрупованням "Хезболла" про відправку бойовиків в Україну.

Повідомляється, що сторони домовилися про відправку 800 бойовиків "Хезболли" до України для ведення бойових дій.

Плата одному найманцю складе 1500 доларів на місяць. Також як бонус до цього рішення "Хезболла" і опосередковано через неї Іран можуть отримати деякі преференції щодо великих угод.

Незабаром після цієї зустрічі "Хезболла" відкрила вербувально-мобілізаційне бюро у місті Кусейр провінції Хомс у Сирії.

 

Крім того, у сирійських містах Алеппо, Ябруд та Сайїда-Зейнаб вже відкрито три додаткові відділення з мобілізації бойовиків "Хезболли". Четвертий офіс було відкрито в сусідньому із Сирією Лівані, у південному передмісті Бейрута, контрольованому "Хезболлою".

ВІДЕО ДНЯ

Перший етап відправлення бойовиків до України планується, за даними місцевих ЗМІ, на вівторок, 29 березня. 200 бійців начебто буде перекинуто з Дамаска на військову авіабазу в Гомельській області (Білорусь).

Бойовиків для участі у війні проти України набирають серед батальйонів "Аль-Аббас" та "Аль-Радван".

На даний момент армія "Хезболли" налічує близько 100 тисяч безперервно воюючих бійців. У багатьох країнах світу вона визнана терористичною організацією.

 

Новина про відправку бойовиків в Україну, суперечить тому, що генеральний секретар "Хезболли" Хасан Насралла висловив минулого тижня.

Тоді він наполягав, що "Хезболла" категорично заперечує будь-яку можливість участі у війні проти України.

Що передувало: Раніше Генштаб ЗСУ повідомляв, що Росія залучає до війни в Україні найманців Башара Асада і "Хезболли".

Теми: РосіявійнаУкраїнатероризм
powered by lun.ua
Головне сьогодні

Прем’єр Словенії за те, щоб надати Україні системи ППО С-300

Аксьонов пропонує відбирати в українців майно в Росії та в Криму

ІНФОГРАФІКА83% росіян підтримують Путіна – Левада-Центр

оновленоАрмія Росії завдала ракетного удару по Дніпру

У Росії озвучили своє бачення домовленостей із Україною

Зеленський закликав Норвегію надати Україні протикорабельну зброю і системи NASAMS

Усі новини...
Росія
CNN: Росія перекидає свої війська з Грузії в Україну 
Маріуполь: окупанти зруйнували Дитячий реабілітаційний центр
Данілов: У Росії шукають винних у провалі взяття Києва, брехня починає зникати
Останні новини
22:18
Британія заборонила обслуговування суден і літаків олігархів з РФ
22:10
Уряд готується знову скорочувати витрати бюджету заради армії
22:07
Донеччина й Луганщина: РФ втратила десятки одиниць техніки, літак, артсистеми
22:06
Овдовіла і тричі зґвалтована: історія матері, над якою знущалися окупанти
21:53
У Харкові внаслідок обстрілу сталася пожежа на газопроводі
21:48
Верещук поговорила з комісаром ООН щодо допомоги переселенцям 
21:46
Окупанти ведуть хаотичний вогонь по Харкову – голова ОВА
21:30
Білоруські ЗМІ: До центру радіаційної медицини регулярно привозять солдатів РФ
21:29
Прем'єр Нідерландів: мирна угода автоматично не призведе до зняття санкцій з Росії
21:22
"Загадкова російська душа – це спосіб уникнути відповідальності" – Євген Руденко
Усі новини...