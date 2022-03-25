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"Хезболла" отправит в Украину 800 боевиков – 200 прибудут до конца марта

Мазуренко Алена Пятница, 25 марта 2022, 21:26
ФОТО: GETTY IMAGES

Несмотря на обещание не вступать в конфликт, 29 марта в Беларусь планируют перебросить 200 наемников "Хезболлы" для войны с Украиной на стороне России.

Источник: "Новая газета"

Детали: Отмечается, что представители российской ЧВК "Вагнер" провели переговоры с шиитской вооруженной группировкой "Хезболла" об отправке боевиков в Украину.

Сообщается, что стороны договорились об отправке 800 боевиков "Хезболлы" в Украину для ведения боевых действий.

Плата за наем одного бойца составит 1500 долларов в месяц.

Также в качестве бонуса к этому решению "Хезболла" и опосредованно через нее Иран могут получить некие преференции по крупным сделкам.

Вскоре после этой встречи "Хезболла" открыла вербовочно-мобилизационное бюро в городе Кусейр провинции Хомс в Сирии.

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Кроме того, в сирийских городах Алеппо, Ябруд и Сайида-Зейнаб уже открыты три дополнительных отделения по мобилизации боевиков "Хезболлы". Четвертый офис был открыт в соседнем с Сирией Ливане, в южном пригороде Бейрута, контролируемом "Хезболлой".

Первый этап отправки боевиков в Украину планируется, по данным местных СМИ, на вторник, 29 марта. 200 бойцов будто бы будут переброшены из Дамаска на военную авиабазу в Гомельской области (Беларусь).

Боевиков для участия в войне против Украины набирают среди батальонов "Аль-Аббас" и "Аль-Радван".

На данный момент армия "Хезболлы" насчитывает порядка 100 тысяч непрерывно воюющих бойцов. Во многих странах мира она признана террористической организацией.

 

Новость об отправке боевиков в Украину, противоречит с тем, что генеральный секретарь "Хезболлы" Хасан Насралла высказал на прошлой неделе.

Тогда он настаивал, что "Хезболла" категорически отрицает всякую возможность участия в войне против Украины.

Что предшествовало: Ренее Генштаб ВСУ заявил, что Россия вовлекает в войну в Украине наемников Башара Асада и "Хезболлы".

Темы: РосcиявойнаУкраинатерроризм
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