"Хезболла" отправит в Украину 800 боевиков – 200 прибудут до конца марта
Несмотря на обещание не вступать в конфликт, 29 марта в Беларусь планируют перебросить 200 наемников "Хезболлы" для войны с Украиной на стороне России.
Источник: "Новая газета"
Детали: Отмечается, что представители российской ЧВК "Вагнер" провели переговоры с шиитской вооруженной группировкой "Хезболла" об отправке боевиков в Украину.
Сообщается, что стороны договорились об отправке 800 боевиков "Хезболлы" в Украину для ведения боевых действий.
Плата за наем одного бойца составит 1500 долларов в месяц.
Также в качестве бонуса к этому решению "Хезболла" и опосредованно через нее Иран могут получить некие преференции по крупным сделкам.
Вскоре после этой встречи "Хезболла" открыла вербовочно-мобилизационное бюро в городе Кусейр провинции Хомс в Сирии.
Кроме того, в сирийских городах Алеппо, Ябруд и Сайида-Зейнаб уже открыты три дополнительных отделения по мобилизации боевиков "Хезболлы". Четвертый офис был открыт в соседнем с Сирией Ливане, в южном пригороде Бейрута, контролируемом "Хезболлой".
Первый этап отправки боевиков в Украину планируется, по данным местных СМИ, на вторник, 29 марта. 200 бойцов будто бы будут переброшены из Дамаска на военную авиабазу в Гомельской области (Беларусь).
Боевиков для участия в войне против Украины набирают среди батальонов "Аль-Аббас" и "Аль-Радван".
На данный момент армия "Хезболлы" насчитывает порядка 100 тысяч непрерывно воюющих бойцов. Во многих странах мира она признана террористической организацией.
Новость об отправке боевиков в Украину, противоречит с тем, что генеральный секретарь "Хезболлы" Хасан Насралла высказал на прошлой неделе.
Тогда он настаивал, что "Хезболла" категорически отрицает всякую возможность участия в войне против Украины.
Что предшествовало: Ренее Генштаб ВСУ заявил, что Россия вовлекает в войну в Украине наемников Башара Асада и "Хезболлы".