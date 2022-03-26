Сумщина: ворог знову бомбардував Охтирку – голова ОВА

Голова Сумської ОВА/ОДА Дмитро Живицький повідомив, де на Сумщині тривають активні бої, а також про те, що ворог знову бомбардував місто Охтирка.

Джерело: відеозвернення Живицького

Пряма мова: "Надалі ситуація лишається напруженою. Надалі продовжуються бої. Це Конотопський район – активна фаза… це Охтирський район, це Сумський район…

Продовжуються обстріли, на жаль, передмість і міста Суми.

Сьогодні (25 березня – ред.) вдень було здійснено бомбардування міста Охтирка, знову великий вибух, знову бомба і великі руйнування.

На жаль, Охтирка зазнає дуже серйозних втрат".

"На жаль, під час боїв у Тростянецькій громаді було пошкоджено газопровід, є ризик відключення нових абонентів від газопостачання…

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Надалі є люди, які залишаються без електроенергії, без зв’язку…"

Нагадаємо: Внаслідок авіабомбардування Охтирки 14 березня загинуло щонайменше троє мирних людей.

Уночі 24 березня російські війська обстріляли ракетами житлові квартали міста Охтирка у Сумській області, у результаті чого загинули місцеві жителі.