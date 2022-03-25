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Сумщина: враг снова бомбил Ахтырку – глава ОВА

Ольга ГлущенкоПятница, 25 марта 2022, 23:55
Сумщина: враг снова бомбил Ахтырку – глава ОВА
АХТЫРКА, ФОТО ОБСТРЕЛОВ 1 МАРТА

Председатель Сумской ОВА/ОДА Дмитрий Живицкий сообщил, где в Сумской области продолжаются активные бои, а также о том, что враг снова бомбил город Ахтырка.

Источник: видеообращение Живицкого

Прямая речь: "В дальнейшем ситуация остается напряженной. В дальнейшем продолжаются бои. Это район Конотоп – активная фаза… это Ахтырский район, это Сумский район…

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Продолжаются обстрелы, к сожалению, пригородов и города Сумы.

Сегодня (25 марта – ред.) днем была совершена бомбардировка города Ахтырка, снова большой взрыв, снова бомба и большие разрушения.

К сожалению, Ахтырка терпит очень серьезные потери".

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"К сожалению, во время боев в Тростянецкой общине был поврежден газопровод, есть риск отключения новых абонентов от газоснабжения...

В дальнейшем есть люди, которые остаются без электроэнергии, без связи…"

Напомним: В результате авиабомбардировки Ахтырки 14 марта погибли по меньшей мере три мирных человека.

Ночью 24 марта российские войска обстреляли ракетами жилые кварталы города Ахтырка в Сумской области, в результате чего погибли местные жители.

Темы: Сумская областьвойна
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