Росія стримує апетити: вже хоче не всю Україну, а лише схід – Reuters

Сполучені Штати помітили, що Росія змінила загарбницькі пріоритети і вже націлена не на Київ, а на Донбас із метою відрізати українські сили на сході від решти.

Джерело: Reuters із посиланням на заяву високопоставленого представника оборони США

Деталі: Росія заявила в п’ятницю, що перший етап її військової операції в основному завершений, і вона зосередиться на повному "звільненні" Донбасу, частина якого вже перебуває під російською окупацією.

Це оголошення вказує на те, що Москва може перейти до більш обмежених цілей після того, як наштовхнулась на запеклий опір українців протягом місяця війни, пише видання.

Високопоставлений чиновник США припустив, що діяльність Росії на місцях в цілому підтверджує заяву Москви.

"Вони віддають перевагу цьому, і ми згодні, наша інформація з цим збігається", – сказав журналістам чиновник на умовах анонімності.

Також він відзначив, що що Сполучені Штати спостерігають, як російські сили стають більш агресивними на Донбасі.

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"Вони, безумовно, зробили це пріоритетним у своєму списку", – додав чиновник.

Він прокоментував і ситуацію навколо Києва, де, за його словами загарбники "займають оборонні позиції".

Крім того, посадовець США заявив, що українські сили поступово прогресують в наступах на російські війська навколо Чернігова.

У четвер Україна заявила, що знищила великий російський десантний корабель підтримки в окупованому Росією порту Бердянськ на Азовському морі.

Представник США підтвердив, що українські війська знищили російський військовий корабель у Бердянську, але невідомо, скільки було втрат.

У п'ятницю начальник Головного оперативного управління Генштабу РФ Сергій Рудський заявив, що в ході операції загинув 1351 російський солдат і 3825 отримали поранення. Українські військові повідомили, що в боях загинули близько 15 000 російських солдатів.