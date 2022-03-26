Россия сдерживает аппетиты: уже хочет не всю Украину, а только восток – Reuters

Соединенные Штаты заметили, что Россия сменила захватнические приоритеты и уже нацелена не на Киев, а на Донбасс с целью отрезать украинские силы на востоке от остальных.

Источник: Reuters со ссылкой на заявление высокопоставленного представителя обороны США

Детали: Россия заявила в пятницу, что первый этап ее военной операции в основном завершен, и она сосредоточится на полном "освобождении" Донбасса, часть которого уже находится под российской оккупацией.

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Это заявление указывает на то, что Москва может перейти к более ограниченным целям после того, как наткнулась на упорное сопротивление украинцев в течение месяца войны, пишет издание.

Высокопоставленный чиновник США допустил, что деятельность России на местах в целом подтверждает заявление Москвы.

"Они предпочитают это, и мы согласны, наша информация с этим совпадает", – сказал журналистам чиновник на условиях анонимности.

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Также он отметил, что США наблюдают, как российские силы становятся более агрессивными на Донбассе.

"Они, безусловно, сделали это приоритетным в своем списке", – добавил чиновник.

Он прокомментировал и ситуацию вокруг Киева, где, по его словам, захватчики "занимают оборонные позиции".

Кроме того, чиновник США заявил, что украинские силы постепенно прогрессируют в наступлениях на российские войска вокруг Чернигова.

В четверг Украина заявила, что уничтожила крупный десантный российский корабль поддержки в оккупированном Россией порту Бердянск на Азовском море.

Представитель США подтвердил, что украинские войска уничтожили российский военный корабль в Бердянске, но неизвестно, сколько было потерь.

В пятницу начальник Главного оперативного управления Генштаба РФ Сергей Рудский заявил, что в ходе операции погиб 1351 российский солдат и 3825 получили ранения. Украинские военные сообщили, что в боях погибли около 15 тысяч российских солдат.