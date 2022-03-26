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Російські загарбники під час війни вбили 136 українських дітей, ще дві сотні поранені

Світлана КізіловаСубота, 26 березня 2022, 08:36
Українські діти, вбиті російськими окупантами

Станом на ранок 26 березня, на 31-й доби повномасштабної збройної агресії РФ в Україні загинуло вже 136 дітей.

Джерело: Офіс Генпрокурора України у Telegram

Поранення різного ступеня тяжкості отримали 199 дітей. Найбільше постраждало дітей у Київській - 64, Харківській - 44, Донецькій - 50, Чернігівській - 38, Миколаївській - 28, Луганській - 25, Запорізькій - 17, Херсонській – 20 областях, Києві - 16, Житомирській - 15 та Сумській - 14 областях.

Життя втратили 136 дітей.

25 березня року внаслідок обстрілу військовими РФ на Донеччині загинула 9-річна дитина, ще одна отримала поранення.

24 березня року 13-річна дівчинка з селища на Миколаївщині внаслідок артобстрілу російськими військовими отримала численні поранення обличчя.

23 березня року через обстріл окупантами пішохідного моста в м. Чернігів,  родина з 11-річним хлопчиком отримали тілесні ушкодження у вигляді осколкових поранень.

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Через щоденні бомбардування та обстріли пошкоджено 570 закладів освіти, 73 з яких зруйновано повністю. Найгірша ситуація у Донецькій, Харківській, Миколаївській, Сумській, Київській, Херсонській, Чернігівській та місті Київ. Крім того, постраждали від ворожого вогню понад 40 закладів для дітей, серед яких лікувальні, школи мистецтв, спортивні об’єкти, бібліотеки.

Важливо: Ці дані не є остаточними, оскільки відсутня можливість огляду місць обстрілів в районах  активних бойових дій та на тимчасово окупованих територіях.

Нагадаємо:

Дружина президента України Олена Зеленська опублікувала світлини українських дітей, що загинули від рук російських загарбників. Вона закликала НАТО закрити небо над Україною, аби зупинити вбивства українців.

Теми: дітивбивствоРосіявійна
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