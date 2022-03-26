Российские захватчики во время войны убили 136 украинских детей, еще две сотни ранены

По состоянию на утро 26 марта, на 31-е сутки полномасштабной вооруженной агрессии РФ в Украине, погибли уже 136 детей.

Источник: Офис Генпрокурора Украины в Telegram

Детали: Ранения разной степени тяжести получили 199 детей. Больше всего пострадало детей в Киевской – 64, Харьковской – 44, Донецкой – 50, Черниговской – 38, Николаевской – 28, Луганской – 25, Запорожской – 17, Херсонской – 20 областях, Киеве – 16, Житомирской – 15 и Сумской – 14 областях.

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Жизни лишились 136 детей.

25 марта года в результате обстрела военными РФ в Донецкой области погиб 9-летний ребенок, еще один получил ранения.

24 марта 13-летняя девочка из поселка на Николаевщине в результате артобстрела российскими военными получила многочисленные ранения лица.

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23 марта из-за обстрела оккупантами пешеходного моста в г. Чернигов, семья с 11-летним мальчиком получили телесные повреждения в виде осколочных ранений.

Из-за ежедневных бомбардировок и обстрелов повреждено 570 учебных заведений, 73 из которых разрушены полностью. Худшая ситуация в Донецкой, Харьковской, Николаевской, Сумской, Киевской, Херсонской, Черниговской и Киеве. Кроме того, пострадали от вражеского огня более 40 заведений для детей, в том числе лечебные, школы искусств, спортивные объекты, библиотеки.

Важно: Эти данные не являются точными, они предварительные, поскольку отсутствует возможность осмотра мест обстрелов в районах активных боевых действий и на временно оккупированных территориях.

Напомним:

Жена президента Украины Елена Зеленская опубликовала фотографии украинских детей, погибших от рук российских захватчиков. Она призвала НАТО закрыть небо над Украиной, чтобы остановить убийства украинцев.