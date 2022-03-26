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Усик готується до бою з Джошуа, каже - це корисніше, ніж бути в Теробороні

Світлана КізіловаСубота, 26 березня 2022, 09:27
Олександр Усик, фото getty images

Український боксер і чемпіон світу у надважкій вазі Олександр Усик розпочав підготовку до матчу реваншу з Ентоні Джошуа.

Джерело: спортсмен у Інстаграм

Деталі: Цього тижня Усику погодили участь у бою з екс-чемпіоном Ентоні Джошуа.

Після цього українець заявив, що майбутнім боєм він допоможе Україні більше, ніж якщо захищатиме свою країну зі зброєю в руках.

Місто, з якого Усік записав відеозвернення, він не вказав у локації до посту. Ймовірно, він вже не в Україні – судячи з напису на банері англійською мовою на будівлі за ним.

Пряма мова: "Я вирішив розпочати підготовку до матчу реваншу з Ентоні Джошуа. Таким чином я більше краще допоможу своїй країні, ніж бігаючи Києвом або стоячи з автоматом у Теробороні.

Все буде слава Богу, і все буде Україна!"

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Допис, поширений Usyk. КОТ. Aleksandr (@usykaa)

Нагадаємо:

Український боксер Василь Ломаченко відмовився від поєдинку з Джорджем Камбососом-молодшим, котрий анонсували перед війною, щоб залишитися в Україні та захищати батьківщину.

Теми: Усикспортвійна
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