Усик готується до бою з Джошуа, каже - це корисніше, ніж бути в Теробороні
Український боксер і чемпіон світу у надважкій вазі Олександр Усик розпочав підготовку до матчу реваншу з Ентоні Джошуа.
Джерело: спортсмен у Інстаграм
Деталі: Цього тижня Усику погодили участь у бою з екс-чемпіоном Ентоні Джошуа.
Після цього українець заявив, що майбутнім боєм він допоможе Україні більше, ніж якщо захищатиме свою країну зі зброєю в руках.
Місто, з якого Усік записав відеозвернення, він не вказав у локації до посту. Ймовірно, він вже не в Україні – судячи з напису на банері англійською мовою на будівлі за ним.
Пряма мова: "Я вирішив розпочати підготовку до матчу реваншу з Ентоні Джошуа. Таким чином я більше краще допоможу своїй країні, ніж бігаючи Києвом або стоячи з автоматом у Теробороні.
Все буде слава Богу, і все буде Україна!"
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