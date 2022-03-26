Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Усик готується до бою з Джошуа, каже - це корисніше, ніж бути в Теробороні

Світлана КізіловаСубота, 26 березня 2022, 08:27
Усик готується до бою з Джошуа, каже - це корисніше, ніж бути в Теробороні
Олександр Усик, фото getty images

Український боксер і чемпіон світу у надважкій вазі Олександр Усик розпочав підготовку до матчу реваншу з Ентоні Джошуа.

Джерело: спортсмен у Інстаграм

Деталі: Цього тижня Усику погодили участь у бою з екс-чемпіоном Ентоні Джошуа.

Реклама:

Після цього українець заявив, що майбутнім боєм він допоможе Україні більше, ніж якщо захищатиме свою країну зі зброєю в руках.

Місто, з якого Усік записав відеозвернення, він не вказав у локації до посту. Ймовірно, він вже не в Україні – судячи з напису на банері англійською мовою на будівлі за ним.

Пряма мова: "Я вирішив розпочати підготовку до матчу реваншу з Ентоні Джошуа. Таким чином я більше краще допоможу своїй країні, ніж бігаючи Києвом або стоячи з автоматом у Теробороні.

ВІДЕО ДНЯ

Все буде слава Богу, і все буде Україна!"

Переглянути цей допис в Instagram

Допис, поширений Usyk. КОТ. Aleksandr (@usykaa)

Нагадаємо:

Український боксер Василь Ломаченко відмовився від поєдинку з Джорджем Камбососом-молодшим, котрий анонсували перед війною, щоб залишитися в Україні та захищати батьківщину.

Теми: Усикспортвійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ГУР повідомило про нову вимогу Кремля до українців на ЗАЕС

НАЗК вилучило Raiffeisen Bank зі списку спонсорів війни

фотоАвтобус з України із 54 пасажирами перекинувся у Словаччині

На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло

У Кувейті оголосили про призначення нового еміра

Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ

Усі новини...
Усик
Усик переміг Дюбуа нокаутом і відстояв чемпіонські титули
Усик та Ф'юрі домовилися про бій за звання абсолютного чемпіона
Боксер Усик став амбасадором United24
Останні новини
13:18
Мелоні та Сунак погодили спільний проєкт щодо добровільної репатріації мігрантів
13:07
ГУР повідомило про нову вимогу Кремля до українців на ЗАЕС
12:53
ФОТОУ Британії 100-річну ялинку продали на аукціоні за 4 тисячі доларів
12:31
НАЗК вилучило Raiffeisen Bank зі списку спонсорів війни
12:22
фотоАвтобус з України із 54 пасажирами перекинувся у Словаччині
12:18
Аналіз крові може визначати біомаркери суїцидальних думок – дослідження
12:04
У Туреччині розповіли, чого чекають від Швеції для вступу в НАТО
11:50
У Сербії проходять позачергові парламентські вибори
11:39
Путін погрожує Фінляндії проблемами
11:27
Без домашнього інтернету "Київстар" залишаються 2% користувачів, найбільше - в Києві
Усі новини...
Реклама: