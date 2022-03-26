Усик готовится к бою с Джошуа, говорит – это полезнее, чем быть в Теробороне

Украинский боксер и чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик начал подготовку к матчу реваншу с Энтони Джошуа.

Источник: спортсмен в Инстаграм

Детали: На этой неделе Усику согласовали участие в бою с экс-чемпионом Энтони Джошуа.

После этого украинец заявил, что предстоящим боем он поможет Украине больше, чем если будет защищать свою страну с оружием в руках.

Город, из которого Усик записал видеообращение, он не указал в локации поста. Вероятно, он уже не в Украине – судя по надписи на баннере на английском языке на здании за ним.

Прямая речь: "Я решил начать подготовку к матчу реванша с Энтони Джошуа. Таким образом я больше помогу своей стране, чем бегая по Киеву или стоя с автоматом в Теробороне.

Все будет слава Богу, и все будет Украина!"

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Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Usyk. КОТ. Aleksandr (@usykaa)

Напомним:

Украинский боксер Василий Ломаченко отказался от поединка с Джорджем Камбососом-младшим, анонсированным перед войной, чтобы остаться в Украине и защищать родину.