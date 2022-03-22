Усику дозволили виїзд. Планує в червні поїхати на бій-реванш із Джошуа

Бій між Усиком і Джошуа 25 вересня 2021 року в лондоні. фото: getty images

Українському боксерові й чемпіону світу в суперважкій вазі Олександру Усик погодили участь у бою з екс-чемпіоном Ентоні Джошуа.

Джерело: спортивний оглядач Майк Коппінджер

Пряма мова Коппінджера: "Олександр Усик отримав дозвіл від міністра спорту України покинути країну під час війни і розпочне тренувальні збори до літнього матчу-реваншу з Ентоні Джошуа в об’єднавчому поєдинку у суперважкій вазі, повідомляють джерела ESPN".

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Деталі: Усик розпочне тренувальний збір за межами України.

Раніше промоутери Джошуа говорили про червень як можливу дату проведення поєдинку.

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