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Телеканал Міноборони РФ показав відео із живим Шойгу

Валентина РоманенкоСубота, 26 березня 2022, 09:45
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Пропагандистський телеканал Міноборони Росії "Звєзда" опублікував відео наради за участю міністра РФ Сергія Шойгу, на зникнення якого з публічного простору раніше звернули увагу ЗМІ.

Джерело: "Медуза" у Твіттері

Деталі: Згідно з відео, Шойгу заявив, що "з урахуванням проведення спеціальної військової операції на території України, у 2022 році потрібно зберегти задані темпи постачання до військ перспективного озброєння".

Під час заходу міністр оборони країни-агресора також сказав, що незважаючи на антиросійські санкції, рівень укладання контрактів із держоборонзамовлення РФ досяг 85%.

Крім того, за його словами, "постачання озброєння та техніки із застосуванням кредитних коштів йде з випередженням, а пріоритетами є високоточна зброя великої дальності, авіаційна техніка, а також підтримка бойової готовності стратегічних ядерних сил".

Що передувало: Нещодавно ЗМІ звернули увагу, що Шойгу не було видно у медійному просторі 12 днів. З'явилися повідомлення про можливі проблеми зі здоров'ям. 24 березня ЗМІ РФ повідомили, що глава Міноборони РФ взяв участь у нараді Радбезу РФ з Путіним, але опублікований відеозапис із цієї наради виглядав вкрай дивно.

"Медіазона" висловила припущення, що відео з Шойгу вмонтували в телевізор, використовуючи кадри з однієї з попередніх нарад з безпеки.

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Теми: Росіявійна
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