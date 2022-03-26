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Телеканал Минобороны РФ показал видео с живым Шойгу

Валентина РоманенкоСуббота, 26 марта 2022, 08:45
Телеканал Минобороны РФ показал видео с живым Шойгу
скриншот

Пропагандистский телеканал Минобороны России "Звезда" опубликовал видео с совещания с участием министра РФ Сергея Шойгу, на пропажу которого из публичного пространства обратили внимание СМИ.

Источник: "Медуза" в Твиттер

Детали: Согласно видео, Шойгу заявил, что "с учетом проведения специальной военной операции на территории Украины, в 2022 году нужно сохранить заданные темпы поставки в войска перспективного вооружения".

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Во время мероприятия министр обороны страны-агрессора также сказал, что несмотря на антироссийские санкции, уровень заключения контрактов по гособоронзаказу РФ достиг 85%.

Кроме того, по его словам, "поставка вооружения и техники с применением кредитных средств идет с опережением, а приоритетами являются высокоточное оружие большой дальности, авиационная техника, а также поддержание боевой готовности стратегических ядерных сил".

Что предшествовало: Недавно СМИ обратили внимание, что Шойгу не было видно в медийном пространстве 12 дней. Появились сообщения о возможных проблемах со здоровьем. 24 марта СМИ РФ сообщили, что глава Минобороны РФ принял участие в совещании Совбеза РФ с Путиным, но опубликованная видеозапись с этого совещания выглядела крайне странно.

ВИДЕО ДНЯ

"Медиазона" высказала предположение, что видео с Шойгу было вмонтировано в телевизор, используя кадры из одного из предыдущих совещаний по безопасности.

Темы: Росcиявойна
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