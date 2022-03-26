Росія проводить військові навчання на Курилах, за які триває конфлікт з Японією

Російські військові в бліндажі на навчаннях. фото: міноборони рф

Росіяни проводять військові навчання на Курильських островах, які є спірною територією з Японією.

Джерело: Reuters, пресслужба Східного військового округу Міноборони РФ

Деталі: Російське міноборони не назвало, на яких конкретно островах вони проводять навчання. Однак, як стверджує Reuters, японська влада має дані про ведення навчань на південних островах, які в Японії анексував СРСР після Другої світової війни.

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Як стверджують у Східному військовому окрузі РФ, до навчань залучили понад 3 тисячі військовослужбовців та сотні одиниць військової техніки.

Зокрема, підрозділи РФ вчаться протидіяти висадці морського десанту, застосовувати протитанкові ракетні комплекси та вести стрільбу вночі з артилерії на кілька десятків кілометрів.

Reuters не змогли зв’язатися з офісом прем’єр-міністра та міністра закордонних справ Японії в позаробочий час.

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Чому це важливо: Росія стверджує, що проводить військові навчання на Курилах. Проте дані української та західної розвідки свідчать про катастрофічні втрати особового складу окупаційних військ РФ в Україні та перекидання підрозділів з Далекого Сходу до РФ.

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