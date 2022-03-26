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Росія проводить військові навчання на Курилах, за які триває конфлікт з Японією

Денис КарловськийСубота, 26 березня 2022, 16:28
Росія проводить військові навчання на Курилах, за які триває конфлікт з Японією
Російські військові в бліндажі на навчаннях. фото: міноборони рф

Росіяни проводять військові навчання на Курильських островах, які є спірною територією з Японією.

Джерело: Reuters, пресслужба Східного військового округу Міноборони РФ 

Деталі: Російське міноборони не назвало, на яких конкретно островах вони проводять навчання. Однак, як стверджує Reuters, японська влада має дані про ведення навчань на південних островах, які в Японії анексував СРСР після Другої світової війни.

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Як стверджують у Східному військовому окрузі РФ, до навчань залучили понад 3 тисячі військовослужбовців та сотні одиниць військової техніки.

Зокрема, підрозділи РФ вчаться протидіяти висадці морського десанту, застосовувати протитанкові ракетні комплекси та вести стрільбу вночі з артилерії на кілька десятків кілометрів.

Reuters не змогли зв’язатися з офісом прем’єр-міністра та міністра закордонних справ Японії в позаробочий час.

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Розташування Курильського архіпелагу відносно півночі Японії, Сахаліна та Хабаровського краю
Розташування Курильського архіпелагу відносно півночі Японії, Сахаліна та Хабаровського краю
Мапа: google maps

Чому це важливо: Росія стверджує, що проводить військові навчання на Курилах. Проте дані української та західної розвідки свідчать про катастрофічні втрати особового складу окупаційних військ РФ в Україні та перекидання підрозділів з Далекого Сходу до РФ.

Передісторія: 

  • 7 березня японський прем’єр-міністр Фуміо Кісіда нагадав Росії, що чотири південні острови архіпелагу Курилів є споконвічними землями Японії.
  • 21 березня Росія в односторонньому порядку оголосила про припинення мирних перемовин щодо статусу Курильського архіпелагу з Японією. Ці перемовини були започатковані між країнами ще 1991 року, хоча велися між СРСР та Японією в різних форматах з кінця Другої світової війни.
  • 12 лютого російська влада заявила, що до їхніх буцімто "територіальних вод" біля Курильського архіпелагу увійшов американський атомний човен.

Теми: ЯпоніяРосіяарміядипломатичні відносини
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