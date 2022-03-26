Росія проводить військові навчання на Курилах, за які триває конфлікт з Японією
Росіяни проводять військові навчання на Курильських островах, які є спірною територією з Японією.
Джерело: Reuters, пресслужба Східного військового округу Міноборони РФ
Деталі: Російське міноборони не назвало, на яких конкретно островах вони проводять навчання. Однак, як стверджує Reuters, японська влада має дані про ведення навчань на південних островах, які в Японії анексував СРСР після Другої світової війни.
Як стверджують у Східному військовому окрузі РФ, до навчань залучили понад 3 тисячі військовослужбовців та сотні одиниць військової техніки.
Зокрема, підрозділи РФ вчаться протидіяти висадці морського десанту, застосовувати протитанкові ракетні комплекси та вести стрільбу вночі з артилерії на кілька десятків кілометрів.
Reuters не змогли зв’язатися з офісом прем’єр-міністра та міністра закордонних справ Японії в позаробочий час.
Чому це важливо: Росія стверджує, що проводить військові навчання на Курилах. Проте дані української та західної розвідки свідчать про катастрофічні втрати особового складу окупаційних військ РФ в Україні та перекидання підрозділів з Далекого Сходу до РФ.
Передісторія:
- 7 березня японський прем’єр-міністр Фуміо Кісіда нагадав Росії, що чотири південні острови архіпелагу Курилів є споконвічними землями Японії.
- 21 березня Росія в односторонньому порядку оголосила про припинення мирних перемовин щодо статусу Курильського архіпелагу з Японією. Ці перемовини були започатковані між країнами ще 1991 року, хоча велися між СРСР та Японією в різних форматах з кінця Другої світової війни.
- 12 лютого російська влада заявила, що до їхніх буцімто "територіальних вод" біля Курильського архіпелагу увійшов американський атомний човен.