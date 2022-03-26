Россия проводит военные учения на Курилах, за которые продолжается конфликт с Японией

Россияне проводят военные учения на Курильских островах, являющихся спорной территорией с Японией.

Источник: Reuters, пресс-служба Восточного военного округа Минобороны РФ

Детали: Российское минобороны не назвало, на каких конкретно островах они проводят учения. Однако, как утверждает Reuters, японские власти имеют данные о ведении учений россиянами на островах, аннексированных СССР после Второй мировой войны.

Как утверждают в Восточном военном округе РФ, на учениях задействовано свыше 3 тысяч военнослужащих и сотни единиц военной техники.

В частности, подразделения РФ учатся противодействовать высадке морского десанта, применять противотанковые ракетные комплексы и вести стрельбу ночью из артиллерии в несколько десятков километров.

Reuters не смогли связаться с офисом премьер-министра и министра иностранных дел Японии в нерабочее время.

Расположение Курильского архипелага относительно севера Японии, Сахалина и Хабаровского края Карта: google maps

Почему это важно: Россия утверждает, что проводит военные учения на Курилах. Однако данные украинской и западной разведки свидетельствуют о катастрофических потерях личного состава оккупационных войск РФ в Украине и переброске подразделений с Дальнего Востока в РФ.

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