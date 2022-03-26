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Россия проводит военные учения на Курилах, за которые продолжается конфликт с Японией

Денис КарловскийСуббота, 26 марта 2022, 16:28
Россия проводит военные учения на Курилах, за которые продолжается конфликт с Японией
Русские военные в блиндаже на учениях. фото: минобороны рф

Россияне проводят военные учения на Курильских островах, являющихся спорной территорией с Японией.

Источник: Reuters, пресс-служба Восточного военного округа Минобороны РФ

Детали: Российское минобороны не назвало, на каких конкретно островах они проводят учения. Однако, как утверждает Reuters, японские власти имеют данные о ведении учений россиянами на островах, аннексированных СССР после Второй мировой войны.

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Как утверждают в Восточном военном округе РФ, на учениях задействовано свыше 3 тысяч военнослужащих и сотни единиц военной техники.

В частности, подразделения РФ учатся противодействовать высадке морского десанта, применять противотанковые ракетные комплексы и вести стрельбу ночью из артиллерии в несколько десятков километров.

Reuters не смогли связаться с офисом премьер-министра и министра иностранных дел Японии в нерабочее время.

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Расположение Курильского архипелага относительно севера Японии, Сахалина и Хабаровского края
Карта: google maps

Почему это важно: Россия утверждает, что проводит военные учения на Курилах. Однако данные украинской и западной разведки свидетельствуют о катастрофических потерях личного состава оккупационных войск РФ в Украине и переброске подразделений с Дальнего Востока в РФ.

Предыстория:

  • 7 марта японский премьер-министр Фумио Кисида напомнил России, что четыре южных острова архипелага Курилов являются исконными землями Японии.
  • 21 марта Россия в одностороннем порядке объявила о прекращении мирных переговоров о статусе Курильского архипелага с Японией. Эти переговоры были начаты между странами еще в 1991 году, хотя велись между СССР и Японией в разных форматах с конца Второй мировой войны.
  • 12 февраля российские власти заявили, что в их якобы "территориальные воды" возле Курильского архипелага вошла американская атомная лодка.

Темы: ЯпонияРосcияармиядипломатические отношения
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