Россия проводит военные учения на Курилах, за которые продолжается конфликт с Японией
Россияне проводят военные учения на Курильских островах, являющихся спорной территорией с Японией.
Источник: Reuters, пресс-служба Восточного военного округа Минобороны РФ
Детали: Российское минобороны не назвало, на каких конкретно островах они проводят учения. Однако, как утверждает Reuters, японские власти имеют данные о ведении учений россиянами на островах, аннексированных СССР после Второй мировой войны.
Как утверждают в Восточном военном округе РФ, на учениях задействовано свыше 3 тысяч военнослужащих и сотни единиц военной техники.
В частности, подразделения РФ учатся противодействовать высадке морского десанта, применять противотанковые ракетные комплексы и вести стрельбу ночью из артиллерии в несколько десятков километров.
Reuters не смогли связаться с офисом премьер-министра и министра иностранных дел Японии в нерабочее время.
Почему это важно: Россия утверждает, что проводит военные учения на Курилах. Однако данные украинской и западной разведки свидетельствуют о катастрофических потерях личного состава оккупационных войск РФ в Украине и переброске подразделений с Дальнего Востока в РФ.
Предыстория:
- 7 марта японский премьер-министр Фумио Кисида напомнил России, что четыре южных острова архипелага Курилов являются исконными землями Японии.
- 21 марта Россия в одностороннем порядке объявила о прекращении мирных переговоров о статусе Курильского архипелага с Японией. Эти переговоры были начаты между странами еще в 1991 году, хотя велись между СССР и Японией в разных форматах с конца Второй мировой войны.
- 12 февраля российские власти заявили, что в их якобы "территориальные воды" возле Курильского архипелага вошла американская атомная лодка.