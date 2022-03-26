Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

В результате обстрела во Львове горит промышленный объект - мэр

Валентина РоманенкоСуббота, 26 марта 2022, 18:57

В результате ракетных ударов по Львову горит один из промышленных объектов, где хранится топливо.

Источник: мэр Львова Андрей Садовый в соцсетях

Прямая речь: "В результате обстрела горит один из промышленных объектов, где хранится топливо. Жилищная инфраструктура не пострадала. На месте работают все соответствующие службы".

Детали: Мэр снова попросил всех горожан оставаться в укрытиях до отбоя воздушной тревоги.

Что предшествовало: Глава ОВА Маским Козицкий сообщил, что по предварительным данным, в результате двух ракетных ударов по Львову пострадали пять человек, попаданий в жилые дома не было.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: Львов
powered by lun.ua
Главное сегодня

В ближайшее время может быть возобновлено движение по трассе Киев-Житомир – глава ОВА

ВСУ зафиксировали отвод 700 единиц вражеской техники от Киева за ночь, но возможны "сюрпризы"

Путин подписал указ об оплате за газ в рублях, но есть одно "но"

Эрдоган заявил о принципиальном согласии стать гарантом безопасности для Украины

Количество жертв удара по Николаевской ОГА достигло 20-ти

Предательница Поклонская заявила, что "Украина – не Россия"

Все новости...
Львов
Ударившие по Львову ракеты россияне запустили из оккупированного Севастополя – Садовой
Россияне нанесли еще один ракетный удар по Львову: три мощных взрыва
В результате ракетных ударов по Львову есть пятеро пострадавших
Последние новости
19:45
В Одессе и области разрешат продавать алкоголь
19:31
Обстановка в Луганской области накаляется, оккупанты свозят технику – глава ОВА
19:20
Хроника войны в Украине. 36-й день ОНЛАЙН
19:19
США ввели новые санкции против технологического сектора РФ
19:19
Как будут оценивать учеников во время войны – объяснение Госслужбы качества образования
19:14
Всемирная ассоциация ядерных операторов переводит все украинские АЭС в Парижский центр
18:54
видео"Бизнес на трупах": вместо жилья мошенники давали переселенцам "приют" на кладбище
18:53
РФ запретила въезд высшему руководству ЕС и большинству депутатов Европарламента
18:47
ВИДЕОВ "Азове" призвали к операции по деблокаде Мариуполя
18:43
Ахметов "уверен", что Украина потребует и получит репарации от РФ в полном объеме
Все новости...