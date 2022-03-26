В результате обстрела во Львове горит промышленный объект - мэр

В результате ракетных ударов по Львову горит один из промышленных объектов, где хранится топливо.

Источник: мэр Львова Андрей Садовый в соцсетях

Прямая речь: "В результате обстрела горит один из промышленных объектов, где хранится топливо. Жилищная инфраструктура не пострадала. На месте работают все соответствующие службы".

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Детали: Мэр снова попросил всех горожан оставаться в укрытиях до отбоя воздушной тревоги.

Что предшествовало: Глава ОВА Маским Козицкий сообщил, что по предварительным данным, в результате двух ракетных ударов по Львову пострадали пять человек, попаданий в жилые дома не было.