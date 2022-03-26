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Деякі генерали і члени Радбезу Білорусі хочуть вступити у війну – Генштаб ЗСУ

Денис КарловськийСубота, 26 березня 2022, 19:11
самопроголошений президент білорусі олександр (лукашенко) з міністром оборони білорусі віктором хреніним (крайній ліворуч) та військовиками в лютому 2022 року. фото: getty images

За даними Генерального штабу Збройних Сил, питання залучення білоруської армії до російської війни проти України лобіюють окремі високопосадовці та генерали в раді безпеки Білорусі.

Джерело: вечірнє зведення Генштабу ЗСУ за 18:00

Дослівно: "Населення Республіки Білорусь не підтримує залучення власних збройних сил до війни, розвязаної Російською Федерацією проти України. Водночас, надання воєнної підтримки російській агресії та питання направлення білоруських підрозділів до України, лобіюється групою високопосадовців та генералів зі складу Ради безпеки Республіки Білорусь.

Російські загарбники продовжують активне використання транспортної мережі Республіки Білорусь. Відзначається зростання кількості повітряних перевезень військових вантажів з території Російської Федерації. Здебільшого, для перекидання ракет різних типів та боєприпасів, ворог використовує транспортні літаки Ан-124. Такий спосіб доставки обумовлений блокуванням залізничних шляхів на окремих напрямках".

Деталі: У повідомленні Генштабу зазначають, що командування РФ намагається приховати від власного населення реальні втрати особового складу й техніки, розповідаючи про виконання плану так званої "спецоперації".

За даними української розвідки, росіяни проводять приховану мобілізацію та знімають військову техніку зі складів довготермінового зберігання. Так зокрема для доукомплектування 4-ї танкової дивізії зі складу 1-танкової армії зняли танки Т-72. Але вони виявились у вкрай незадовільному стані та без окремих запчастин.

На Київщині диверсійно-розвідувальні групи намагаються проникнути в місто, зокрема на викрадених автівках та в цивільному одягові місцевих жителів.

ВІДЕО ДНЯ

На Херсонщині російські окупанти чинять терор проти місцевого населення. Загарбники розшукують ветеранів АТО/ООС, військовослужбовців, волонтерів та членів їхніх родин. Зокрема, вдаються до викрадення жінок та катування мирних мешканців.

В окремих населених пунктах Чернігівщини окупанти силоміць вручають "гуманітарну допомогу" місцевим жителям, аби створити кадри для репортажів пропагандистських телеканалів РФ.

Повсюди на захоплених територіях російські військові встановлюють блокпости для перешкоджання рухові мешканців.

Передісторія: 

  • 25 березня самопроголошений президент Олександр Лукашенко заявив, що "білоруси на генетичному рівні" не сприймають війну.
  • Соціологічне опитування, яке провели онлайн фахівці британського Королівського інституту міжнародних відносин Chatham House, показало, що лише 3% білорусів підтримують залучення армії Білорусі до російської війни проти України.

Теми: БілорусьРосіявійнабойові дії
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