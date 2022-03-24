Лише 3% білорусів хочуть воювати з Україною – опитування

Більшість білорусів виступають за негайне виведення російських військ з території їхньої країни, хочуть воювати з Україною лише 3% громадян Білорусі.

Джерело: білоруське видання "Наша Ніва" з посиланням на соцопитування Chatham House

Дослівно "Наша Ніва": "Лише 3% білорусів вважають, що наша країна має разом із Росією воювати проти України.

При цьому більшість респондентів проти обстрілу України з території Білорусі (67%) та взагалі проти використання території Білорусі як плацдарму для війни з Україною (52%).

Цілих 80% білорусів виступають проти розміщення ядерної зброї у Білорусі".

Інфографіка з сайту "нашої ніви"

Деталі: Крім того, більшість білорусів не підтримує присутність російських військ у своїй країні.

Зазначається, що прихильники влади підтримують присутність російських військ у Білорусі, але навіть вони не згодні з тим, що ця присутність має бути збільшена.

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Інфографіка з сайту "нашої ніви"

Менше ніж половина білорусів вважають, що країна бере участь у війні з Україною, більшість не сприймає надання білоруської території як участь.

Тільки кожен п'ятий вважає Білорусь країною-агресором.

25% опитаних вважають, що Білорусь має бути нейтральною країною, і війська інших країн взагалі не повинні перебувати на її території. Приблизно стільки ж (28%) виступають за підтримку Росії, але без залучення у військовий конфлікт білоруських військ.

Зазначається, що ідея участі у війні є дуже непопулярною навіть серед прихильників Лукашенка. При цьому лише 20% білорусів хочуть, щоб Білорусь підтримала Україну.

Опитування проводилося у Білорусі на початку березня. Через неможливість проведення подібних очних опитувань респондентів опитали онлайн. Вибірка складає 896 осіб, які користуються Інтернетом.

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