Лише 3% білорусів хочуть воювати з Україною – опитування
Більшість білорусів виступають за негайне виведення російських військ з території їхньої країни, хочуть воювати з Україною лише 3% громадян Білорусі.
Джерело: білоруське видання "Наша Ніва" з посиланням на соцопитування Chatham House
Дослівно "Наша Ніва": "Лише 3% білорусів вважають, що наша країна має разом із Росією воювати проти України.
При цьому більшість респондентів проти обстрілу України з території Білорусі (67%) та взагалі проти використання території Білорусі як плацдарму для війни з Україною (52%).
Цілих 80% білорусів виступають проти розміщення ядерної зброї у Білорусі".
Деталі: Крім того, більшість білорусів не підтримує присутність російських військ у своїй країні.
Зазначається, що прихильники влади підтримують присутність російських військ у Білорусі, але навіть вони не згодні з тим, що ця присутність має бути збільшена.
Менше ніж половина білорусів вважають, що країна бере участь у війні з Україною, більшість не сприймає надання білоруської території як участь.
Тільки кожен п'ятий вважає Білорусь країною-агресором.
25% опитаних вважають, що Білорусь має бути нейтральною країною, і війська інших країн взагалі не повинні перебувати на її території. Приблизно стільки ж (28%) виступають за підтримку Росії, але без залучення у військовий конфлікт білоруських військ.
Зазначається, що ідея участі у війні є дуже непопулярною навіть серед прихильників Лукашенка. При цьому лише 20% білорусів хочуть, щоб Білорусь підтримала Україну.
Опитування проводилося у Білорусі на початку березня. Через неможливість проведення подібних очних опитувань респондентів опитали онлайн. Вибірка складає 896 осіб, які користуються Інтернетом.
Передісторія:
- Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко вже втягнув Білорусь у російсько-українську війну, оскільки він надає окупаційним вйськам РФ у користування військові об'єкти, розташовані на території Білорусі.
- Військова авіація РФ використовує білоруські аеродроми для здійснення авіанальотів на українські міста, а білоруські склади, паливно-мастильні склади та шпиталі використовують для забезпечення тилових потреб підрозділів російської армії в Україні. Крім того, значна частина ракетних ударів російських військ по українських містах були здійснені з території Білорусі.
- Українські військові та держслужбовці повідомляли, Білорусь готувалась здійснити вторгнення до України до 21:00 11 березня.
- 12 березня у Білорусі заявили, що відправлять до кордону з Україною 5 батальйонно-тактичних груп на заміну військових, і водночас заперечували, що це є частиною підготовки до вступу у війну на боці РФ, перекидання військ називали "ротацією".
- 17 березня повідомлялося, що над Мінськом увесь вечір відбуваються навчальні польоти гелікоптерів Міністерства надзвичайних ситуацій та Військово-повітряних сил Республіки Білорусь. Пілоти відпрацьовували не лише польоти, а й імітацію стрільби.
- Журналісти та активісти постійно фіксують переміщення військової техніки по території Білорусі. Мова йде, як про БМП та танки, так і про вантажівки із ракетами "Іскандер".
- 19 березня повідомлялось, що президент Росії Володимир Путін стягує до Білорусі війська з Владивостока та Петропавловська-Камчатського, аби поповнити свої втрати на війні в Україні.
- 20 березня Генеральний штаб Збройних сил заявив, що існує висока загроза наступу з Білорусі на волинському напрямку.