Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Лише 3% білорусів хочуть воювати з Україною – опитування

Ірина БалачукЧетвер, 24 березня 2022, 12:29
Лише 3% білорусів хочуть воювати з Україною – опитування
Білоруські солдати. Фото Міноборони Білорусі

Більшість білорусів виступають за негайне виведення російських військ з території їхньої країни, хочуть воювати з Україною лише 3% громадян Білорусі.

Джерело: білоруське видання "Наша Ніва" з посиланням на соцопитування Chatham House

Дослівно "Наша Ніва": "Лише 3% білорусів вважають, що наша країна має разом із Росією воювати проти України.

Реклама:

При цьому більшість респондентів проти обстрілу України з території Білорусі (67%) та взагалі проти використання території Білорусі як плацдарму для війни з Україною (52%).

Цілих 80% білорусів виступають проти розміщення ядерної зброї у Білорусі". 

 
Інфографіка з сайту "нашої ніви"

Деталі: Крім того, більшість білорусів не підтримує присутність російських військ у своїй країні. 

ВІДЕО ДНЯ

Зазначається, що прихильники влади підтримують присутність російських військ у Білорусі, але навіть вони не згодні з тим, що ця присутність має бути збільшена. 

 
Інфографіка з сайту "нашої ніви"

Менше ніж половина білорусів вважають, що країна бере участь у війні з Україною, більшість не сприймає надання білоруської території як участь. 

 

Тільки кожен п'ятий вважає Білорусь країною-агресором. 

25% опитаних вважають, що Білорусь має бути нейтральною країною, і війська інших країн взагалі не повинні перебувати на її території. Приблизно стільки ж (28%) виступають за підтримку Росії, але без залучення у військовий конфлікт білоруських військ. 

Зазначається, що ідея участі у війні є дуже непопулярною навіть серед прихильників Лукашенка. При цьому лише 20% білорусів хочуть, щоб Білорусь підтримала Україну.

Опитування проводилося у Білорусі на початку березня. Через неможливість проведення подібних очних опитувань респондентів опитали онлайн. Вибірка складає 896 осіб, які користуються Інтернетом.

Передісторія:

  • Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко вже втягнув Білорусь у російсько-українську війну, оскільки він надає окупаційним вйськам РФ у користування військові об'єкти, розташовані на території Білорусі.
  • Військова авіація РФ використовує білоруські аеродроми для здійснення авіанальотів на українські міста, а білоруські склади, паливно-мастильні склади та шпиталі використовують для забезпечення тилових потреб підрозділів російської армії в Україні. Крім того, значна частина ракетних ударів російських військ по українських містах були здійснені з території Білорусі.
  • Українські військові та держслужбовці повідомляли, Білорусь готувалась здійснити вторгнення до України до 21:00 11 березня. 
  • 12 березня у Білорусі заявили, що відправлять до кордону з Україною 5 батальйонно-тактичних груп на заміну військових, і водночас заперечували, що це є частиною підготовки до вступу у війну на боці РФ, перекидання військ називали "ротацією". 
  • 17 березня повідомлялося, що над Мінськом увесь вечір відбуваються навчальні польоти гелікоптерів Міністерства надзвичайних ситуацій та Військово-повітряних сил Республіки Білорусь. Пілоти відпрацьовували не лише польоти, а й імітацію стрільби.
  • Журналісти та активісти постійно фіксують переміщення військової техніки по території Білорусі. Мова йде, як про БМП та танки, так і про вантажівки із ракетами "Іскандер".
  • 19 березня повідомлялось, що президент Росії Володимир Путін стягує до Білорусі війська з Владивостока та Петропавловська-Камчатського, аби поповнити свої втрати на війні в Україні.
  • 20 березня Генеральний штаб Збройних сил заявив, що існує висока загроза наступу з Білорусі на волинському напрямку.

Теми: БілорусьвійнаУкраїнасоціологія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

НАЗК вилучило Raiffeisen Bank зі списку спонсорів війни

фотоАвтобус з України із 54 пасажирами перекинувся у Словаччині

відеоБПЛА атакували військовий аеродром у Ростовській області – ЗМІ

На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло

У Кувейті оголосили про призначення нового еміра

Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ

Усі новини...
Білорусь
Росіян і білорусів допустили до міжнародних турнірів з бадмінтону
Через удар блискавки на кордоні України з Білоруссю здетонували міни
До Білорусі знову прибувають російські військові
Останні новини
12:53
ФОТОУ Британії 100-річну ялинку продали на аукціоні за 4 тисячі доларів
12:31
НАЗК вилучило Raiffeisen Bank зі списку спонсорів війни
12:22
фотоАвтобус з України із 54 пасажирами перекинувся у Словаччині
12:18
Аналіз крові може визначати біомаркери суїцидальних думок – дослідження
12:04
У Туреччині розповіли, чого чекають від Швеції для вступу в НАТО
11:50
У Сербії проходять позачергові парламентські вибори
11:39
Путін погрожує Фінляндії проблемами
11:27
Без домашнього інтернету "Київстар" залишаються 2% користувачів, найбільше - в Києві
11:14
У Польщі в бік України черга з понад 2 тисяч вантажівок – ДПСУ
10:58
Вчені встановили причину блювання та нудоти протягом всієї вагітності
Усі новини...
Реклама: