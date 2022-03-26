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Некоторые генералы и члены Совбеза Беларуси хотят вступить в войну – Генштаб ВСУ

Денис КарловскийСуббота, 26 марта 2022, 18:11
Некоторые генералы и члены Совбеза Беларуси хотят вступить в войну – Генштаб ВСУ
самопровозглашенный преидент беларуси александр лукашенко вместе с министром обороны беларуси виктором хрениным (крайний слева) и военными чиновниками в феврале 2022 года. фото: getty images

По данным Генерального штаба Вооруженных Сил, вопрос вовлечения белорусской армии к российской войне против Украины лоббируют отдельные высокопоставленные должностные лица и генералы в Совбезе Беларуси.

Источник: вечерняя сводка Генштаба ВСУ за 18:00

Дословно: "Население Республики Беларусь не поддерживает вовлечение собственных вооруженных сил в войну, развязанную Российской Федерацией против Украины. В то же время, оказание военной поддержки российской агрессии и вопроса направления белорусских подразделений в Украину, лоббируется группой высокопоставленных чиновников и генералов из состава Совета безопасности Республики Беларусь.

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Российские захватчики продолжают активно использовать транспортную сеть Республики Беларусь. Отмечается рост количества воздушных перевозок военных грузов с местности Российской Федерации. В основном, для переброски ракет разных типов и боеприпасов, враг использует транспортные самолеты Ан-124. Такой способ доставки обусловлен блокировкой железнодорожных путей по отдельным направлениям"

Детали: В сообщении Генштаба отмечают, что командование РФ пытается скрыть от собственного населения реальные потери личного состава и техники, рассказывая о выполнении плана так называемой "спецоперации".

По данным украинской разведки, россияне проводят скрытую мобилизацию и снимают военную технику со складов долгосрочного хранения. Так, в частности, для доукомплектования 4-й танковой дивизии из состава 1-танковой армии сняли танки Т-72. Но они оказались в крайне неудовлетворительном состоянии без отдельных запчастей.

ВИДЕО ДНЯ

В Киевской области диверсионно-разведывательные группы пытаются проникнуть в город, в частности на похищенных автомобилях и в гражданской одежде местных жителей.

В Херсонской области российские оккупанты совершают террор против местного населения. Захватчики разыскивают ветеранов АТО/ООС, военнослужащих, волонтеров и членов их семей. В частности, прибегают к похищению женщин и пыткам мирных жителей.

В отдельных населенных пунктах Черниговской области оккупанты силой вручают "гуманитарную помощь" местным жителям, чтобы создать кадры для репортажей пропагандистских телеканалов РФ.

Повсюду на захваченных территориях российские военные устанавливают блокпосты, чтобы препятствовать движению жителей.

Предыстория:

  • 25 марта самопровозглашенный президент Александр Лукашенко заявил, что "белорусы на генетическом уровне" не воспринимают войну.
  • Социологический онлайн-опрос, проведенный специалистами британского Королевского института международных отношений Chatham House, показал, что только 3% белорусов поддерживают вовлечение армии Беларуси к российской войне против Украины.

Темы: БеларусьРосcиявойнабоевые действия
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