Лукашенко: Білорусь може вступити у війну проти України, якщо буде агресія проти нас
Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що Білорусь може вступити у війну проти України, лише якщо проти неї почнеться агресія.
Джерело: Білоруське державне видання Белта
Пряма мова Лукашенка: "Нас у війну можна втягнути лише одним способом: якщо проти нас розпочнеться агресія, якщо проти нас почнуть воювати.
Тому я тримаю вухо гостро. Коли я це (заяви, що Білорусь може напасти на Україну – ред.) читаю, я викликаю військових: "Доповідайте, що відбувається на північному заході, що на заході? Чи ми все бачимо? Чи мобілізували ми все? Розвідка як працює?"
Деталі: При цьому Лукашенко додав, що він "тисячу двадцять разів говорив про те, що не має планів воювати в Україні".
За його словами, білоруси "генетично не приймають війну", але зараз іде "інформаційна війна", і на неї треба "гарно відповідати", "реагувати спокійно, але не виправдовуватися".
Лукашенко також додав, що білоруська опозиція зараз формує добровольчі загони для війни в Україні.
Чому це важливо: Російські війська 11 березня здійснили бомбардування прикордонних населених пунктів Копани, Бухличи та Верхній Теребежів на території Білорусі. В результаті бомбових ударів на білоруській території ніхто не постраждав.
Генштаб ЗСУ вважає, що підступна провокація здійснена з метою втягування збройних сил Республіки Білорусь у війну проти України на боці Росії.
Передісторія:
- Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко вже втягнув Білорусь у російсько-українську війну, оскільки він надає окупаційним вйськам РФ у користування військові об'єкти, розташовані на території Білорусі.
- Військова авіація РФ використовує білоруські аеродроми для здійснення авіанальотів на українські міста, а білоруські склади, паливно-мастильні склади та шпиталі використовують для забезпечення тилових потреб підрозділів російської армії в Україні. Крім того, значна частина ракетних ударів російських військ по українських містах були здійснені з території Білорусі.
- 11 березня українські військові та держслужбовці повідомляли, Білорусь готувалась здійснити вторгнення до України до 21:00 11 березня.
- 12 березня у Білорусі заявили, що відправлять до кордону з Україною 5 батальйонно-тактичних груп на заміну військових, і водночас заперечували, що це є частиною підготовки до вступу у війну на боці РФ, перекидання військ називали "ротацією".
- 17 березня повідомлялося, що над Мінськом увесь вечір відбуваються навчальні польоти гелікоптерів Міністерства надзвичайних ситуацій та Військово-повітряних сил Республіки Білорусь. Пілоти відпрацьовували не лише польоти, а й імітацію стрільби.
- Журналісти та активісти постійно фіксують переміщення військової техніки по території Білорусі. Мова йде, як про БМП та танки, так і про вантажівки із ракетами "Іскандер".
- 19 березня повідомлялось, що президент Росії Володимир Путін стягує до Білорусі війська з Владивостока та Петропавловська-Камчатського, аби поповнити свої втрати на війні в Україні.