ППО збили в небі над Волинню три ракети

Силами ППО у субботу ввечері за 10 км від Луцька було збито БПЛА або ракету.

Джерело: голова Волинської ОДА Юрій Погуляйко в Telegram.

Пряма мова: "За попередньою інформацією орієнтовно за 10 км від Луцька силами ППО було збито БПЛА. Не виключено, що це могла бути ракета. Наразі інформація уточнюється. Повідомимо згодом".

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Доповнено: Пізніше Погуляйко уточнив, що близько 21:00 було чути вибухи через те, що з повітряних цілей над територією Республіки Білорусь відбувся обстріл 4-ма ракетами.



Три ракети з чотирьох були збиті у небі над Волинню.