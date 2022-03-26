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ПВО сбили в небе над Волынью три ракеты

Суббота, 26 марта 2022, 22:59

Силами ПВО в субботу вечером в 10 км от Луцка был сбит БПЛА либо ракета.

Источник: глава Волынской ОГА Юрий Погуляйко в Telegram.

Прямая речь: "По предварительной информации ориентировочно в 10 км от Луцка силами ПВО был сбит БПЛА. Не исключено, что это могла быть ракета. В настоящее время информация уточняется. Сообщим позже".

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Дополнено: Позже Погуляйко уточнил, что около 21:00 были слышны взрывы из-за того, что из воздушных целей над территорией Республики Беларусь произошел обстрел четырьмя ракетами.

Три ракеты из четырех были сбиты в небе над Волынью.

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Темы: Луцквойна
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