ПВО сбили в небе над Волынью три ракеты

Силами ПВО в субботу вечером в 10 км от Луцка был сбит БПЛА либо ракета.

Источник: глава Волынской ОГА Юрий Погуляйко в Telegram.

Прямая речь: "По предварительной информации ориентировочно в 10 км от Луцка силами ПВО был сбит БПЛА. Не исключено, что это могла быть ракета. В настоящее время информация уточняется. Сообщим позже".

Дополнено: Позже Погуляйко уточнил, что около 21:00 были слышны взрывы из-за того, что из воздушных целей над территорией Республики Беларусь произошел обстрел четырьмя ракетами.

Три ракеты из четырех были сбиты в небе над Волынью.