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Ракети, що вдарили по Львову, росіяни запустили із окупованого Севастополя – Садовий

Денис КарловськийСубота, 26 березня 2022, 20:13
Ракети, що вдарили по Львову, росіяни запустили із окупованого Севастополя – Садовий
Клуби диму від пожежі на нафтобазі, куди влучили російські ракети, у ЛЬвові 26 березня. фото: getty images

За даними мера Львова Андрія Садового, російські окупанти запускали ракети по Львову з окупованого Севастополя.

Джерело: брифінг Садового та голови Львівської обласної військової адміністрації Максима Козицького

Пряма мова Садового: "Ми не знаємо, якою є наступна ціль російських ракет. Які сьогодні вилітали з міста Севастополь. І які сьогодні дуже багато разів влучали – не тільки у Львів, але й в інші об’єкти нашої країни. Ми всі в однаковій ситуації.

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Чим скоріше ми отримаємо якісну зброю і системи протиракетної оборони – тим більше безпечними будуть наші міста і громадяни, і ви (журналісти – ред.), в тому числі".

Деталі: За словами Козицького, у Львові російські ракети влучили у два об’єкти: нафтобазу та завод оборонної галузі. Він додав, що ракетні удари по кожній цілі завдали двічі.

Садовий пояснив, що на заводі не було потужностей чи майна армії, тому що до 25 лютого всі потужності оборонного комплексу з міста вивезли. Він додав, що ракети по суті нанесли руйнувань корпусам заводу, але об’єкти були вивезені заздалегідь..

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Наразі у львівській місцевій владі відомо про 5 поранених мешканців, але ніхто не загинув. У школі та дитсадку, розташовані неподалік оборонного заводу, вилетіли шибки.

Перед початком брифінгу розпочався сигнал повітряної тривоги.

Передісторія: 

  • Близько 16:30 26 березня російські ракети влучили в нафтобазу в середмісті Львова, внаслідок чого 5 людей дістали поранення.
  • За кілька годин російські окупанти завдали ще одного удару по місту. очевидці казали про три потужних вибухи.

Теми: ЛьвівСевастопольобстрілвійна
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