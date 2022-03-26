Ударившие по Львову ракеты россияне запустили из оккупированного Севастополя – Садовой

По данным мэра Львова Андрея Садового, российские оккупанты запускали ракеты по Львову из оккупированного Севастополя.

Источник: брифинг Садового и главы Львовской областной военной администрации Максима Козицкого

Прямая речь Садового: "Мы не знаем, какова следующая цель российских ракет. Которые сегодня вылетали из города Севастополь. И которые сегодня очень много раз попадали – не только во Львов, но и в другие объекты нашей страны. Мы все в одинаковой ситуации.

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Чем скорее мы получим качественное оружие и системы противоракетной обороны – тем безопаснее будут наши города и граждане, и вы (журналисты – ред.), в том числе".

Детали: По словам Козицкого, во Львове российские ракеты попали в два объекта: нефтебазу и завод оборонной отрасли. Он добавил, что ракетные удары по каждой цели нанесли дважды.

Садовый объяснил, что на заводе не было мощностей или имущества армии, потому что к 25 февраля все мощности оборонного комплекса из города были вывезены. Он добавил, что ракеты по сути нанесли разрушениям корпусам завода, но объекты были вывезены заранее.

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Сейчас во львовских местных властях известно о 5 раненых жителях, но никто не погиб. В школе и детском саду, расположенные неподалеку от оборонного завода, вылетели стекла.

Перед началом брифинга начался сигнал воздушной тревоги.

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