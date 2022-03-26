Каски і бронежилети прирівняли до гумдопомоги, щоб спростити ввезення

Кабінет міністрів прирівняв каски та бронежилети до гуманітарної допомоги, що спрощує їхнє ввезення в Україну.

Джерело: віцепрем’єр, голова МінТОТ Ірина Верещук на брифінгу

Дослівно: "Результатом нашої співпраці (з волонтерами – ред.) стала постанова, за якою каски та бронежилети прирівняні до гуманітарної допомоги, не потребують ніяких дозволів, листів і решта.

Жодної бюрократії, лише декларативний принцип. На митному переході заповнюємо декларацію і веземо каски і бронежилети".

Деталі: Також, за словами Верещук, Кабмін у цій постанові визначив перелік товарів гуманітарної допомоги, до яких застосовується окремий порядок пропуску через митний кордон України: пластини до бронежилетів, переносні радіостанції нецивільного призначення, безпілотні літальні апарати, квадрокоптери нецивільного призначення, біноклі, монокуляри та інші оптичні труби, магніфери, збільшувачі нецивільного призначення, коліматорні приціли, приціли нецивільного призначення, тепловізори та прилади нічного бачення.

Відтепер вони потребують для ввезення лише гарантійний лист кінцевого користувача.

"Всю бюрократію зняли, зробили все можливе, щоб наші волонтери, які дуже вмотивовані допомагати військовим, зробили це дуже швидко і, головне, вчасно", - сказала Верещук.