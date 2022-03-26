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Каски и бронежилеты приравняли к гумпомощи, чтобы упростить ввоз

Катерина ТищенкоСуббота, 26 марта 2022, 21:54
Каски и бронежилеты приравняли к гумпомощи, чтобы упростить ввоз
Ирина Верещук, фото ОП

Кабинет министров приравнял каски и бронежилеты к гуманитарной помощи, что упрощает их ввоз в Украину.

Источник: вице-премьер, глава МинТОТ Ирина Верещук на брифинге

Дословно: "Результатом нашего сотрудничества (с волонтерами – ред.) стало постановление, согласно которому каски и бронежилеты приравнены к гуманитарной помощи, не требуют никаких разрешений, писем и прочее.

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Никакой бюрократии, только декларативный принцип. На таможенном переходе заполняем декларацию и везем каски и бронежилеты".

Детали: Также, по словам Верещук, Кабмин в этом постановлении определил перечень товаров гуманитарной помощи, к которым применяется отдельный порядок пропуска через таможенную границу Украины: пластины к бронежилетам, переносные радиостанции негражданского назначения, беспилотные летательные аппараты, квадрокоптеры негражданского назначения, бинокли, монокуляры другие оптические трубы, магниферы, увеличители негражданского назначения, коллиматорные прицелы, прицелы негражданского назначения, тепловизоры и приборы ночного видения.

Отныне они нуждаются для ввоза только в гарантийном письме конечного пользователя.

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"Всю бюрократию сняли, сделали все возможное, чтобы наши волонтеры, очень мотивированные помогать военным, сделали это очень быстро и, главное, вовремя", - сказала Верещук.

Темы: гуманитаркавойнаВерещук
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