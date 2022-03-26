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Байден не имел в виду свержения Путина – Белый дом

Денис КарловскийСуббота, 26 марта 2022, 21:56
Байден не имел в виду свержения Путина – Белый дом
Байден произносит речь в Варшаве 26 марта. фото: getty images

В Белом доме опровергли, что в своей речи в Варшаве президент Джо Байден призывал к свержению режима российского президента Владимира Путина.

Источник: CNN со ссылкой на слова высокопоставленного чиновника Белого дома

Прямая речь: "Мысль президента заключалась в том, что нельзя позволить Путину иметь власть над соседними странами или регионом в целом. Он не имел в виду власть Путина в России или свержение режима".

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Детали: Высокопоставленный чиновник добавил, что фразы о том, что "Путину нельзя оставаться у власти" не было в тексте речи.

Ранее представители американского правительства отмечали, что они не ставят целью изменение политического режима в России.

Что было раньше: В конце своей речи в Варшаве по поводу российско-украинской войны и угрозы для демократического мира, Байден воскликнул "Ради Бога, Путину нельзя оставаться у власти".

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Темы: БайденПутинмедиавойна
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