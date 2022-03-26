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Путін не може лишитися при владі – Байден

Денис КарловськийСубота, 26 березня 2022, 19:58
президент сша джо байден у королівському палаці варшави 26 березня. фото: getty images

Президент США Джо Байден заявив, що російському президенту Володимиру Путіну не можна залишитися на посаді

Джерело: звернення Байдена у Варшаві

Пряма мова Байдена: "Диктатор, який намагається збудувати імперію, ніколи не зуміє знищити любов людей до свободи. Груба сила ніколи не зітре їхню волю до свободи.

Україна ніколи не стане перемогою для Росії. Вільний народ відмовляється жити у безнадійному й темному світі. Попереду буде краще, світліше майбутнє, збудоване на правилах і демократії, майбутнє, сповнене надії й світла, гідності й порядності, свободи і можливості.

Заради Бога, цей чоловік не може лишитися при владі".

Деталі: У промові Байден закликав демократії світу гуртуватися задля боротьби проти диктаторів та насилля авторитарних режимів. Він запевнив, що США та західний світ стоїть на боці України.

Американський президент виступав перед громадянами у Варшаві під час того, як російські окупанти завдавали ракетних ударів по Львову.

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Байден перебуває з кількаденним візитом у Польщі, щоби посилити єдність країн-членів НАТО на тлі російської загрози та запевнити Україну в підтримці. Зокрема, він відвідав американську військову базу в Ряшеві неподалік польсько-українського кордону 25 березня, а 26 березня навідався до центру допомоги українським біженцям на головному стадіоні у Варшаві.

У промові Байден зазначив, що при спілкуванні з україськими дітьми та жінками, які ледве стримують сльози від думки про можливу загибель їхніх тат, братів, синів і чоловіків на полі бою, він відчув настільки сильний смуток, що просто виснажив усі сили й почуття. 

Передісторія:

  • Байден після спілкування з українськими переселенцями назвав Путіна "м'ясником".
  • Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба сказав, що Байден переконаний у тому, що хід російсько-української війни визначить долю цілого світу в ХХІ сторіччі. 
  • 21 березня РФ викликала посла США в Москві Джона Саллівана, щоби вручити йому ноту протесту через висловлювання Байдена про Путіна.
  • 16 березня Байден у ході імпровізованого спілкування із журналістами в кулуарах назвав Путіна "воєнним злочинцем". Речник Кремля Дмитро Пєсков назвав такі висловлювання "неприйнятними".
  • Наступного дня, з нагоди святкування Дня святого Патрика, Байден сказав, що Росію очолює "кривавий диктатор і чистий головоріз" Путін.

Теми: БайденПутінвійнаРосія
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