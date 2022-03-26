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Путін не може лишитися при владі – Байден

Денис КарловськийСубота, 26 березня 2022, 18:58
Путін не може лишитися при владі – Байден
президент сша джо байден у королівському палаці варшави 26 березня. фото: getty images

Президент США Джо Байден заявив, що російському президенту Володимиру Путіну не можна залишитися на посаді

Джерело: звернення Байдена у Варшаві

Пряма мова Байдена: "Диктатор, який намагається збудувати імперію, ніколи не зуміє знищити любов людей до свободи. Груба сила ніколи не зітре їхню волю до свободи.

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Україна ніколи не стане перемогою для Росії. Вільний народ відмовляється жити у безнадійному й темному світі. Попереду буде краще, світліше майбутнє, збудоване на правилах і демократії, майбутнє, сповнене надії й світла, гідності й порядності, свободи і можливості.

Заради Бога, цей чоловік не може лишитися при владі".

Деталі: У промові Байден закликав демократії світу гуртуватися задля боротьби проти диктаторів та насилля авторитарних режимів. Він запевнив, що США та західний світ стоїть на боці України.

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Американський президент виступав перед громадянами у Варшаві під час того, як російські окупанти завдавали ракетних ударів по Львову.

Байден перебуває з кількаденним візитом у Польщі, щоби посилити єдність країн-членів НАТО на тлі російської загрози та запевнити Україну в підтримці. Зокрема, він відвідав американську військову базу в Ряшеві неподалік польсько-українського кордону 25 березня, а 26 березня навідався до центру допомоги українським біженцям на головному стадіоні у Варшаві.

У промові Байден зазначив, що при спілкуванні з україськими дітьми та жінками, які ледве стримують сльози від думки про можливу загибель їхніх тат, братів, синів і чоловіків на полі бою, він відчув настільки сильний смуток, що просто виснажив усі сили й почуття. 

Передісторія:

  • Байден після спілкування з українськими переселенцями назвав Путіна "м'ясником".
  • Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба сказав, що Байден переконаний у тому, що хід російсько-української війни визначить долю цілого світу в ХХІ сторіччі. 
  • 21 березня РФ викликала посла США в Москві Джона Саллівана, щоби вручити йому ноту протесту через висловлювання Байдена про Путіна.
  • 16 березня Байден у ході імпровізованого спілкування із журналістами в кулуарах назвав Путіна "воєнним злочинцем". Речник Кремля Дмитро Пєсков назвав такі висловлювання "неприйнятними".
  • Наступного дня, з нагоди святкування Дня святого Патрика, Байден сказав, що Росію очолює "кривавий диктатор і чистий головоріз" Путін.

Теми: БайденПутінвійнаРосія
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