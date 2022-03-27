Зеленський: Скільки ще злочинів проти пам’яті про Голокост дозволять РФ?

Президент Володимир Зеленський здивований мовчанням світової єврейської спільноти щодо агресії Росії, яка обстріляла уже другий меморіал жертвам Голокосту.

Джерело: звернення Зеленського.

Деталі: Президент нагадав, що 26 березня біля Харкова російські військові обстріляли місце пам’яті масових розстрілів євреїв в часи ІІ світової війни.

Пряма мова: "У своєму фірмовому нелюдському стилі "денацифікували" меморіал жертвам Голокосту – в Дробицькому Яру.

У роки Другої світової війни в цьому місці нацисти розстріляли близько 20 тисяч людей. Через 80 років їх убивають вдруге. І це робить Росія".

Деталі: Зеленський повідомив, що пам’ятна менора у Дробицькому Яру розбита російськими снарядами.

Цитата: "Це ще одне запитання до всієї єврейської громади світу про те, скільки ж іще злочинів проти нашої спільної пам'яті про Голокост буде дозволено скоїти Росії на нашій українській землі?"

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Що передувало: 1 березня російські війська завдали удару по Київській телевежі і пошкодили меморіальний комплекс у Бабиному Яру.