Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Зеленский: Сколько еще преступлений против памяти Холокоста позволят РФ?

Воскресенье, 27 марта 2022, 01:57

Президент Владимир Зеленский удивлен молчанием мирового еврейского сообщества по поводу агрессии России, которая обстреляла уже второй мемориал жертвам Холокоста.

Источник: обращение Зеленского.

Детали: Президент напомнил, что 26 марта возле Харькова российские военные обстреляли место памяти массовых расстрелов евреев во время Второй мировой войны.

Прямая речь: "В своем фирменном бесчеловечном стиле "денацифицировали" мемориал жертвам Холокоста – в Дробицком Яру.

В годы Второй мировой войны в этом месте нацисты расстреляли около 20 тысяч человек. Через 80 лет их убивают во второй раз. И это делает Россия".

Детали: Зеленский сообщил, что памятная менора в Дробицком Яру разбита российскими снарядами.

Цитата: "Это еще один вопрос ко всей еврейской общине мира о том, сколько еще преступлений против нашей общей памяти о Холокосте будет позволено совершить России на нашей украинской земле?"

ВИДЕО ДНЯ

Что предшествовало: 1 марта российские войска нанесли удар по Киевской телебашне, и повредили мемориальный комплекс в Бабьем Яру.

Темы: ЗеленскийгеноцидИзраиль
powered by lun.ua
Главное сегодня

План Путина захватить Украину уже провалился – глава армии Британии

Байден не собирается говорить с Путиным – нужна "серьезная деэскалация"

Зеленский наказал двух генералов СБУ – лишил звания за "антигероизм"

Президент: Перегруппировка – часть тактики РФ, впереди будут битвы

Очередная партия оружия и другой помощи от США уже поступает в Украину

Все оккупанты покинули зону ЧАЭС

Все новости...
Зеленский
Зеленский: Украина не может сбивать ракеты с дробовиков. Нужны танки и самолеты
Зеленский: Кто руководит евроатлантическим сообществом, неужели Москва?
Зеленский: Россия делает все, чтобы в Украине состоялась деруссификация
Последние новости
01:45
План Путина захватить Украину уже провалился – глава армии Британии
01:44
Президент Европарламента едет в Киев
01:41
Донецкая область: захватчики за сутки убили 5 гражданских и ранили 22
01:33
Нестрашный газовый шантаж и сожженные российские резервы: экономические итоги
01:15
В Херсонской области ВСУ освободили от оккупантов 11 населенных пунктов
01:13
МИД: блокирование миссии ОБСЕ не поможет России избежать ответственности
00:47
Газопровод под Средиземным морем – Италия ищет альтернативу газу из РФ
00:36
Сводка Генштаба: врагу не удалось блокировать и захватить Киев
00:35
Байден не собирается говорить с Путиным – нужна "серьезная деэскалация"
00:28
В селе на Киевщине враг авиаударом разрушил жилые дома
Все новости...