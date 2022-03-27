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Зеленский: Сколько еще преступлений против памяти Холокоста позволят РФ?

Воскресенье, 27 марта 2022, 00:57

Президент Владимир Зеленский удивлен молчанием мирового еврейского сообщества по поводу агрессии России, которая обстреляла уже второй мемориал жертвам Холокоста.

Источник: обращение Зеленского.

Детали: Президент напомнил, что 26 марта возле Харькова российские военные обстреляли место памяти массовых расстрелов евреев во время Второй мировой войны.

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Прямая речь: "В своем фирменном бесчеловечном стиле "денацифицировали" мемориал жертвам Холокоста – в Дробицком Яру.

В годы Второй мировой войны в этом месте нацисты расстреляли около 20 тысяч человек. Через 80 лет их убивают во второй раз. И это делает Россия".

Детали: Зеленский сообщил, что памятная менора в Дробицком Яру разбита российскими снарядами.

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Цитата: "Это еще один вопрос ко всей еврейской общине мира о том, сколько еще преступлений против нашей общей памяти о Холокосте будет позволено совершить России на нашей украинской земле?"

Что предшествовало: 1 марта российские войска нанесли удар по Киевской телебашне, и повредили мемориальный комплекс в Бабьем Яру.

Темы: ЗеленскийгеноцидИзраиль
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