Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

"Не Байдену це вирішувати" – Кремль відреагував на слова президента США про Путіна

Ольга Глущенко Неділя, 27 березня 2022, 04:07
Не Байдену це вирішувати – Кремль відреагував на слова президента США про Путіна
Фото: Getty Images

Кремль відреагував у суботу на слова президента США Джо Байдена про те, що Путін "не може залишатися при владі".

Джерело: речник Кремля Дмитро Пєсков у коментарі Reuters

Пряма мова: "Не Байдену це вирішувати. Президента Росії обирають росіяни".

Реклама:

Деталі: Представник Білого дому пояснив, що Байден, який виступав у Варшаві, не закликав до "зміни режиму" в Росії, але він сказав, що "не можна дозволити Путіну мати владу над своїми сусідами або регіоном загалом".

Пєсков не відразу відповів на подальший запит про коментар після роз'яснень Білого дому.

Що передувало: Президент США Джо Байден заявив, що російському президенту Володимиру Путіну не можна залишитися на посаді.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: РосіяСШАБайденПутін
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ГУР повідомило про нову вимогу Кремля до українців на ЗАЕС

НАЗК вилучило Raiffeisen Bank зі списку спонсорів війни

фотоАвтобус з України із 54 пасажирами перекинувся у Словаччині

На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло

У Кувейті оголосили про призначення нового еміра

Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ

Усі новини...
Росія
Губернатор заявив про "неопізнаний об'єкт" над російським Псковом
Затриманий у Швеції шпигун допомагав з експортом підсанкційних товарів до РФ
Послів РФ і Білорусі знову запросять на вручення Нобелівської премії в Стокгольмі
Останні новини
13:30
Три дні пив воду: турист з Каліфорнії дивом вижив після падіння з висоти 300-метрів
13:18
Мелоні та Сунак погодили спільний проєкт щодо добровільної репатріації мігрантів
13:07
ГУР повідомило про нову вимогу Кремля до українців на ЗАЕС
12:53
ФОТОУ Британії 100-річну ялинку продали на аукціоні за 4 тисячі доларів
12:31
НАЗК вилучило Raiffeisen Bank зі списку спонсорів війни
12:22
фотоАвтобус з України із 54 пасажирами перекинувся у Словаччині
12:18
Аналіз крові може визначати біомаркери суїцидальних думок – дослідження
12:04
У Туреччині розповіли, чого чекають від Швеції для вступу в НАТО
11:50
У Сербії проходять позачергові парламентські вибори
11:39
Путін погрожує Фінляндії проблемами
Усі новини...
Реклама: