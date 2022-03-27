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"Не Байдену це вирішувати" – Кремль відреагував на слова президента США про Путіна

Ольга Глущенко Неділя, 27 березня 2022, 05:07
Фото: Getty Images

Кремль відреагував у суботу на слова президента США Джо Байдена про те, що Путін "не може залишатися при владі".

Джерело: речник Кремля Дмитро Пєсков у коментарі Reuters

Пряма мова: "Не Байдену це вирішувати. Президента Росії обирають росіяни".

Деталі: Представник Білого дому пояснив, що Байден, який виступав у Варшаві, не закликав до "зміни режиму" в Росії, але він сказав, що "не можна дозволити Путіну мати владу над своїми сусідами або регіоном загалом".

Пєсков не відразу відповів на подальший запит про коментар після роз'яснень Білого дому.

Що передувало: Президент США Джо Байден заявив, що російському президенту Володимиру Путіну не можна залишитися на посаді.

Теми: РосіяСШАБайденПутін
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