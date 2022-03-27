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"Не Байдену это решать" – Кремль отреагировал на слова президента США о Путине

Ольга ГлущенкоВоскресенье, 27 марта 2022, 04:07
Не Байдену это решать – Кремль отреагировал на слова президента США о Путине
Фото: Getty Images

Кремль отреагировал в субботу на слова президента США Джо Байдена о том, что Путин "не может оставаться у власти".

Источник: спикер Кремля Дмитрий Песков в комментарии Reuters

Прямая речь: "Не Байдену это решать. Президента России избирают россияне".

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Детали: Представитель Белого дома объяснил, что выступавший в Варшаве Байден не призывал к "изменению режима" в России, но он сказал, что "нельзя разрешить Путину иметь власть над своими соседями или регионом в целом".

Песков не сразу ответил на дальнейший запрос о комментарии после разъяснений Белого дома.

Что было ранее: Президент США Джо Байден заявил, что российскому президенту Владимиру Путину нельзя оставаться на своей должности.

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Темы: РосcияСШАБайденПутин
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