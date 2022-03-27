Россияне насильно вывезли из Мариуполя от 20 до 30 тысяч горожан – мэр

Городской глава Мариуполя Вадим Бойченко заявил, что из города эвакуировались 50% жителей, около 60 тысяч выехали по гуманитарному коридору на подконтрольную Украине территорию, еще 20-30 тысяч – оккупанты вывезли на оккупированную территорию или в Россию.

Источник: Вадим Бойченко в интервью УНИАН

Прямая речь: "Сегодня можем говорить об эвакуации 50% населения от 540 тысяч, которые мы имели до войны.

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Как только война началась и пока еще работала железная дорога, пока еще работали обычные дороги, выехало около 140 тысяч. Потом еще порядка 100 тысяч выехало. 60 тысяч вывезли организовано через коридор, с помощью волонтеров. Но нужно понимать, что и в окрестностях города есть люди, которые также требуют эвакуации.

Начиная с шестого дня войны, мы пытаемся сделать все, чтобы заработал эвакуационный маршрут. Но российские войска делали и делают все для того, чтобы в Мариуполе не осталось ни одного автобуса. 150 новых автобусов они превратили в пепел".

Детали: Бойченко рассказал, что коммунальные службы и волонтеры в городе объявляли людям, что можно выходить через коридор. Режима "тишины" так не было – люди выходили под разрывами снарядов.

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"Кто-то на автомобилях, а кто-то просто пешком шел в сторону побережья. Уже там, на попутках и волонтерскими маршрутами, мы доставляли людей до Бердянска, а уже из Бердянска до Запорожья", – рассказал мэр.

С 25 марта удалось эвакуировать 3,5 тысячи человек.

О том, скольких мариупольцев оккупанты насильно депортировали в Россию, есть пока только предположительные данные.

Прямая речь: "Сейчас они (россияне – ред.) публикуют некие списки, но им верить нельзя. По нашим оценкам, это от 20 до 30 тысяч горожан.

Сложно сказать, для чего они это делают. Но, к примеру, вчера мне позвонил сосед, которого принудительно вывезли. Он пошел за водой, а его увезли. Сейчас он оказался в оккупированном Новоазовске.

Кого-то везут в Россию. Допустим, поезд погрузили, он поехал в… Томск. Какая здесь логика, сложно понять.

Люди еще очень напуганы и боятся говорить. Они не понимают, что будет с ними дальше. Не у всех с собой есть мобильные телефоны или документы. У моего товарища родители позвонили, но разговаривают шепотом. Вы должны понимать, человек 20 дней сидел в подвале, а теперь его забрали непонятно куда".

Детали: По словам Бойченко, "в депортации мариупольцев не жалуют". Людей сгоняют в школы и переписывают.

На вопрос о том, выпустит ли Россия насильно депортированных украинцев за границу, когда у многих даже нет документов, Бойченко ответил, что этим вопросом уже занимается профильный министр Ирина Верещук.

Мэр также рассказал о случаях взятия в плен при эвакуации: "В районе поселка Мангуш есть блокпост, на котором стоят полицейские-предатели. Они перешли на сторону "ДНР". Недавно на Мангушском блокпосту выходила семья, но оккупанты их захватили. Сейчас мирные граждане в тюрьме и за них требуют выкуп. Это реальный факт. Таких примеров достаточно много".

Этому предшествовало: СМИ со ссылкой на жителей оккупированного Донецка сообщали, что российские захватчики вывезли из Мариуполя детей без родителей, те оказались в донецкой больнице.

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