Окупанти стискають кільце навколо Маріуполя, але місто під контролем ЗСУ – мер

Російські війська стискають кільце оточення Маріуполя, просуваючись вглиб міста, але місто залишається під контролем Збройних Сил України.

Джерело: міський голова Маріуполя Вадим Бойченко в інтерв'ю УНІАН

Пряма мова: "Є околиці міста, які вони, звісно, взяли під контроль. Місто в кільці і кільце, звісно, стискається. На 30-й день воно увійшло глибше в місто, але місто сьогодні під контролем ЗСУ. (..)

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Над містом майорить український прапор. Сьогодні місто Маріуполь залишається українським містом. Наші військові роблять усе, щоб воно таким залишалося й у майбутньому. Ідуть дуже жорстокі бої за наше місто.

Маріуполь перебуває в оточенні, починаючи з п'ятої доби війни. Усі елітні підрозділи РФ було кинуто на штурм міста. І вже більше місяця наші хлопці, два герої України – командир полку "Азов" та командир 36-ї бригади морських піхотинців, національна гвардія – героїчно тримають оборону Маріуполя".

Деталі: Бойченко заявив, що "окупанти працювали за методичкою Геббельса, вони використали підхід фашистів: це блокада міста і позбавлення його критичної інфраструктури".

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Пряма мова: "За перший тиждень вони зруйнували усі 15 входів електроенергії у місті. З 5-го дня війни ми намагалися так чи інакше відновлювати електроенергію, але на сьомий день залишилися без світла. Відповідно, ми втратили й тепло.

Ще до початку активної фази війни вони перебили нам одне джерело, яке давало 70% обсягу води. Перебили електричний насос, який качав воду до Маріуполя. Потім вони перебили другий підвід, який слугував нам резервним джерелом водопостачання. Так, на дев'ятий день війни ми залишилися без води.

Після цього вони залишили нас без газу.

На наступному етапі, 21 березня, вони знищили останнє джерело зв'язку у місті. Тоді ми залишилися у повній тиші. У Маріуполі було штучно створено повний інформаційний вакуум, у якому ніхто з мешканців не розуміє, що відбувається".

Деталі: Мер наголосив, що російські військові не мали завдання проводити "визвольну операцію".

"У місті проживало 50% етнічних росіян. Вони просто беруть та знищують усіх. Не було завдання когось звільняти. Завдання було – стерти місто з лиця землі разом із жителями. Це геноцид, інакше те, що відбувається, назвати не можна. Це військовий злочин Путіна, який скоюють збройні сили РФ разом із усіма генералами", – заявив він.

Бойченко підкреслив, що "вся зброя, яка застосовувалася російськими військами в Маріуполі, є забороненою".

"Система Буратино спалює дев'ятиповерхові будинки, один каркас залишається. Навіть 152 гаубиця – заборонена зброя, але вона стріляє по місту. Що вже казати про півтонну бомбу, яка падає біля пологового будинку!", – сказав він.

За словами мера, загинули тисячі людей.

"90% житлового фонду постраждало. Це 2600 будинків, з яких 60% мають пряме влучення "Градом", гаубицею або системою "Буратіно". 40% вже не підлягає відновленню. Маріуполю потрібна повна евакуація", – заявив Бойченко.

За його оцінкою, через війну з міста вже виїхали чи були вивезені до 50% жителів.

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