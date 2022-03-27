Оккупанты сжимают кольцо вокруг Мариуполя, но город под контролем ВСУ – мэр 

Российские войска сжимают кольцо окружения Мариуполя, продвигаясь в глубь города, но город остается под контролем Вооруженных сил Украины.

Источник: городской глава Мариуполя Вадим Бойченко в интервью УНИАН

Прямая речь: "Есть окраины города, которые они, естественно, взяли под контроль. Город в кольце, и кольцо, естественно, сжимается. На 30-й день оно вошло глубже в город, но город сегодня под контролем ВСУ. (..)

Над городом развевается украинский флаг. Сегодня город Мариуполь остается украинским городом. Наши военные делают все, чтобы он таким оставался и в будущем. Идут очень жестокие бои за наш город.

Мариуполь находится в окружении, начиная с пятых суток войны. Все элитные подразделения РФ были брошены на штурм города. И уже больше месяца наши парни, два героя Украины – командир полка "Азов" и командир 36-й бригады морских пехотинцев, национальная гвардия – героически держат оборону Мариуполя".

Детали: Бойченко заявил, что "оккупанты работали по методичке Геббельса, они использовали подход фашистов: это – блокада города и лишение его критичной инфраструктуры".

Прямая речь: "За первую неделю они разрушили все 15 вводов электроэнергии в городе. С 5-го дня войны мы пытались так или иначе восстанавливать электроэнергию, но на седьмой день остались без света. Соответственно, мы лишились и тепла.

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Еще до начала активной фазы войны они перебили нам один источник, который давал 70% объема воды. Перебили электрический насос, который качал воду в Мариуполь. Потом они перебили второй ввод, который служил нам резервным источником водоснабжения. Так, на девятый день войны мы остались полностью без воды.

После этого они лишили нас газа.

На следующем этапе, 21 марта, они уничтожили последний источник связи в городе. Тогда мы остались в полной тишине. В Мариуполе был искусственно создан полный информационный вакуум, в котором никто из жителей не понимает, что происходит".

Детали: Мэр подчеркнул, что у российских военных не было задачи проводить "освободительную операцию".

"В городе проживало 50% этнических русских. Они просто берут и уничтожают всех. Не было задачи кого-то освобождать. Задача была – стереть город с лица земли вместе с жителями. Это геноцид, по-другому происходящее назвать нельзя. Это военное преступление Путина, которое совершают вооруженные силы РФ вместе со всеми генералами", – заявил он.

Бойченко подчеркнул, что "все оружие, которое применялось российскими войсками в Мариуполе, является запрещенным".

"Система "Буратино" сжигает девятиэтажные дома, один каркас остается. Даже 152-я гаубица – запрещенное оружие, но она стреляет по городу. Что уж говорить о полутонной бомбе, которая падает возле роддома!", – сказал он.

По словам мэра, погибли тысячи людей.

"90% жилого фонда пострадало. Это 2600 домов, из которых 60% имеют прямое попадание "Градом", гаубицей или системой "Буратино". 40% уже не подлежит восстановлению. Мариуполю нужна полная эвакуация", – заявил Бойченко.

По его оценке, из-за войны из города уже уехали или были вывезены до 50% жителей.

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