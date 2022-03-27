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На ЧАЕС змогли частково замінити персонал, який був у заручниках у росіян

Олена РощінаНеділя, 27 березня 2022, 11:26

На Чорнобильській атомній електростанції, захопленій російськими військовими, вдалося провести ротацію персоналу, який перебував у заручниках окупантів із першого дня війни. 

Джерело: міський голова Славутича Юрій Фомічев в ефірі загальнонаціонального телемарафону 

Пряма мова: "Щодо ротації персоналу, нам справді вдалося замінити ту зміну, яка опинилася в перший день масштабного вторгнення, 24 лютого, на Чорнобильській АЕС. 26 днів усі працівники станції перебували там в заручниках. Нам вдалося частково замінити людей, щоб вони повернулися до своїх родин. 

Ми знайшли добровольців – вони справжні герої, як і ті, хто був там у цей час. Але це вже свідоме рішення людей: поїхати працювати на Чорнобильську АЕС, розуміючи, що це може бути надовго. 

Ми ведемо постійні діалоги, щоб ротацію робити частіше. Щоб це було не 20 днів, а хоча б удвічі менше і ще частіше. Про повноцінне відновлення системи роботи й заміни персоналу поки що не йдеться, але про частішу ротацію перемовини тривають".

Деталі: Періодично є зв'язок по стаціонарних телефонах із тими, хто перебуває на ЧАЕС.

На станції є запас українських продуктів, завезених ще до війни, додав Фомічев.  

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо: Російські військові захопили Чорнобильську атомну електростанцію у перший день війни, 24 лютого. Персонал став заручником окупантів, бо росіяни не давали провести ротацію, а втома працівників загрожує безпеці на законсервованій ЧАЕС. 

Теми: ЧАЕССлавутичокупаціявійна
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