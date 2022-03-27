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На ЧАЭС смогли частично заменить персонал, который был в заложниках у россиян

Елена РощинаВоскресенье, 27 марта 2022, 11:26

На Чернобыльской атомной электростанции, захваченной российскими военными, удалось провести ротацию персонала, который находился в заложниках оккупантов с первого дня войны.

Источник: городской глава Славутича Юрий Фомичев в эфире общенационального телемарафона

Прямая речь: "На счет ротации персонала: нам действительно удалось заменить ту смену, которая оказалось в первый день масштабного вторжения, 24 февраля, на Чернобыльской АЭС. 26 дней все работники станции находились там в заложниках. Нам удалось частично заменить людей, чтобы они вернулись в свои семьи.

Мы нашли добровольцев – они настоящие герои, как и те, кто был там в это время. Но это уже осознанное решение людей: поехать на Чернобыльскую АЭС, понимая, что это может быть надолго.

Мы ведем постоянные диалоги, чтобы делать ротацию чаще. Чтобы это было не 20 дней, а хотя бы вдвое меньше и еще чаще. О полноценном восстановлении системы работы и замены персонала пока речь не идет, но о более частой ротации переговоры продолжаются".

Детали: Периодически есть связь по стационарным телефонам с теми, кто находится на ЧАЭС.

На станции есть запас украинских продуктов, завезенных еще до войны, сказал Фомичев.

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Напомним: Российские военные захватили Чернобыльскую атомную электростанцию в первый день войны, 24 февраля. Персонал стал заложником оккупантов, потому что россияне не давали провести ротацию, а усталость работников угрожает безопасности на законсервированной ЧАЭС.

Темы: ЧАЭССлавутичоккупациявойна
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