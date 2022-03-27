Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

У столиці вже працюють понад 650 магазинів і 360 СТО

Ірина БалачукНеділя, 27 березня 2022, 12:07
У столиці вже працюють понад 650 магазинів і 360 СТО
Пиріжкова у Києві. Фото з Facebook Андрія Пінчука

У Києві поступово відновлює роботу бізнес – станом на 26 березня у місті працювало понад 650 продуктових магазинів, 300 кав’ярень, 360 СТО та 185 перукарень.

Джерело: Київська міська військова адміністрація

Пряма мова першого заступника голови КМВА Миколи Поворозника: "Станом на вчора працювали понад 650 продуктових магазинів, 300 кав’ярень, 360 станцій техобслуговування авто, 185 перукарень, близько 50 автомагазинів, 8 ярмарків та 33 столичні ринки".

Реклама:

Деталі: Він додав, що відновили роботу і інші установи і організації.

Знайти інформацію про заклади, які відновили роботу, можна у застосунку "Київ Цифровий" та на мапі
працюючого бізнесу.

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ

Теми: Київвійнабізнесробота
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ГУР повідомило про нову вимогу Кремля до українців на ЗАЕС

НАЗК вилучило Raiffeisen Bank зі списку спонсорів війни

фотоАвтобус з України із 54 пасажирами перекинувся у Словаччині

На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло

У Кувейті оголосили про призначення нового еміра

Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ

Усі новини...
Київ
На підступах до Києва працює ППО – КМВА
Спека в Києві б'є рекорди другий день поспіль
В Києві перехожі знайшли дві гранати
Останні новини
13:30
Три дні пив воду: турист з Каліфорнії дивом вижив після падіння з висоти 300-метрів
13:18
Мелоні та Сунак погодили спільний проєкт щодо добровільної репатріації мігрантів
13:07
ГУР повідомило про нову вимогу Кремля до українців на ЗАЕС
12:53
ФОТОУ Британії 100-річну ялинку продали на аукціоні за 4 тисячі доларів
12:31
НАЗК вилучило Raiffeisen Bank зі списку спонсорів війни
12:22
фотоАвтобус з України із 54 пасажирами перекинувся у Словаччині
12:18
Аналіз крові може визначати біомаркери суїцидальних думок – дослідження
12:04
У Туреччині розповіли, чого чекають від Швеції для вступу в НАТО
11:50
У Сербії проходять позачергові парламентські вибори
11:39
Путін погрожує Фінляндії проблемами
Усі новини...
Реклама: