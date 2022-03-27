У столиці вже працюють понад 650 магазинів і 360 СТО
Неділя, 27 березня 2022, 12:07
У Києві поступово відновлює роботу бізнес – станом на 26 березня у місті працювало понад 650 продуктових магазинів, 300 кав’ярень, 360 СТО та 185 перукарень.
Джерело: Київська міська військова адміністрація
Пряма мова першого заступника голови КМВА Миколи Поворозника: "Станом на вчора працювали понад 650 продуктових магазинів, 300 кав’ярень, 360 станцій техобслуговування авто, 185 перукарень, близько 50 автомагазинів, 8 ярмарків та 33 столичні ринки".
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Деталі: Він додав, що відновили роботу і інші установи і організації.
Знайти інформацію про заклади, які відновили роботу, можна у застосунку "Київ Цифровий" та на мапі
працюючого бізнесу.
Передісторія:
ВІДЕО ДНЯ
- З 28 березня у столиці відновлюють роботу ЦНАПи.