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У столиці вже працюють понад 650 магазинів і 360 СТО

Ірина БалачукНеділя, 27 березня 2022, 12:07
Пиріжкова у Києві. Фото з Facebook Андрія Пінчука

У Києві поступово відновлює роботу бізнес – станом на 26 березня у місті працювало понад 650 продуктових магазинів, 300 кав’ярень, 360 СТО та 185 перукарень.

Джерело: Київська міська військова адміністрація

Пряма мова першого заступника голови КМВА Миколи Поворозника: "Станом на вчора працювали понад 650 продуктових магазинів, 300 кав’ярень, 360 станцій техобслуговування авто, 185 перукарень, близько 50 автомагазинів, 8 ярмарків та 33 столичні ринки".

Деталі: Він додав, що відновили роботу і інші установи і організації.

Знайти інформацію про заклади, які відновили роботу, можна у застосунку "Київ Цифровий" та на мапі
працюючого бізнесу.

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Теми: Київвійнабізнесробота
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