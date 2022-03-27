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В столице уже работает более 650 магазинов и 360 СТО

Ирина БалачукВоскресенье, 27 марта 2022, 12:07
Пирожковая в Киеве. Фото с Facebook Андрея Пинчука

В Киеве постепенно возобновляет работу бизнес – по состоянию на 26 марта в городе работало более 650 продуктовых магазинов, 300 кофеен, 360 СТО и 185 парикмахерских.

Источник: Киевская городская военная администрация

Прямая речь первого заместителя председателя КГВА Николая Поворозника: "По состоянию на вчера работали более 650 продуктовых магазинов, 300 кофеен, 360 станций техобслуживания авто, 185 парикмахерских, около 50 автомагазинов, 8 ярмарок и 33 столичных рынка".

Детали: Он добавил, что возобновили работу и другие учреждения и организации.

Найти информацию о возобновивших работу заведениях можно в приложении "Киев Цифровой" и на карте работающего бизнеса.

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Темы: Киеввойнабизнесробота
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