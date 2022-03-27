Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В столице уже работает более 650 магазинов и 360 СТО

Ирина БалачукВоскресенье, 27 марта 2022, 12:07
В столице уже работает более 650 магазинов и 360 СТО
Пирожковая в Киеве. Фото с Facebook Андрея Пинчука

В Киеве постепенно возобновляет работу бизнес – по состоянию на 26 марта в городе работало более 650 продуктовых магазинов, 300 кофеен, 360 СТО и 185 парикмахерских.

Источник: Киевская городская военная администрация

Прямая речь первого заместителя председателя КГВА Николая Поворозника: "По состоянию на вчера работали более 650 продуктовых магазинов, 300 кофеен, 360 станций техобслуживания авто, 185 парикмахерских, около 50 автомагазинов, 8 ярмарок и 33 столичных рынка".

Реклама:

Детали: Он добавил, что возобновили работу и другие учреждения и организации.

Найти информацию о возобновивших работу заведениях можно в приложении "Киев Цифровой" и на карте работающего бизнеса.

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ

Темы: Киеввойнабизнесробота
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ISW проанализировал бои за Марьинку

Данилов: 20% Черноморского флота РФ уже нет

FT: в ЕС готовят план с €20 млрд для Украины в случае вето Орбана

Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Суд закрыл дело о гибели участника нападения на Стерненко: истекли сроки

Все новости...
Киев
Над Киевом ПВО уничтожила более 20 вражеских целей – КГВА
Ракетная атака на Киев: погибли два человека
В двух районах Киева зафиксированы падения обломков, возникли пожары
Последние новости
10:17
Как говорить с ребенком, потерявшим дом – советы психолога
10:11
Генштаб: За время большой войны РФ совершила 465 химических атак, динамика растет
09:43
Украина начала импортировать соль из Африки: с добычей на Закарпатье есть проблемы
09:37
Недейственная реабилитация: почему электрофорез, массаж, магнит неэффективны - объясняет врач
09:30
После атаки на "Новочеркасск" в Крыму пропали без вести 33 моряка - росСМИ
09:12
Командующий Тарнавский прогнозирует, что 2024 год на фронте может быть более сложным
08:46
Отели Парижа задирают цены на дни открытия Олимпиады
08:11
Ночная атака: в Херсоне повреждены ТЦ и дома, в Одессе – новостройка, есть погибшие и раненые
07:59
Потери России в войне превысили 355 тысяч солдат – Генштаб ВСУ
07:51
Генсек Совета Европы осудила очередной обстрел Россией Херсона
Все новости...
Реклама: