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В Москве "обеспокоились" напряжением в Карабахе, Баку в ответ выразил претензии Кремлю

Воскресенье, 27 марта 2022, 12:23

Министерство иностранных дел России выразило "крайнюю обеспокоенность" напряжением в Нагорном Карабахе, а Азербайджан отверг обвинения в свой адрес и высказал претензии российской стороне.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает "Радио Азатутюн", приводя заявления ведомств.

26 марта Минобороны РФ заявило, что силы Азербайджана "нарушив положения трехстороннего заявления лидеров РФ, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 года, зашли в зону ответственности российского миротворческого контингента на территории Нагорного Карабаха" и призвало отойти обратно.

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В МИД РФ вслед за этим тоже заявили, что такие действия нарушают заявление лидеров от 9 ноября, и отметили, что "по линии российского миротворческого контингента во взаимодействии с обеими сторонами принимаются меры для деэскалации ситуации".

Минобороны Азербайджана со своей стороны назвало заявления Минобороны РФ "однобокими и не отражающими действительность".

"Согласно п. 4 заявления (лидеров) до сих пор не выполнен полный отвод остатков армянской армии и незаконных вооруженных формирований с территории Азербайджана. Поэтому нарушителем заявления является именно Армения", - отметили в ведомстве.

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В Баку также заявили, что заявление российской стороны противоречит характеру двусторонних отношений и декларации о союзническом взаимодействии от 22 февраля 2022 года.

"Учитывая это, Минобороны Азербайджана просит МО РФ… обеспечить полный вывод остатков армянской армии и незаконных армянских вооруженных формирований с признанных международным сообществом территорий Азербайджана, не описывать в искаженной форме движение вооруженных сил Азербайджана в пределах суверенных территорий своей страны, не использовать словосочетание "Нагорный Карабах" и правильно указывать названия территорий Азербайджана", - заявили в Минобороны.

Напомним, 24-25 марта Армения обвинила вооруженные силы Азербайджана в нарушении линии соприкосновения в зоне ответственности "российской миротворческой миссии" 24 марта и захвате села Парух в непризнанной Нагорно-Карабахской республике.

В пятницу в столкновениях с пошедшими в наступление азербайджанскими войсками погибли трое солдат – этнических армян, 14 получили ранения.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в связи с этим провел два раунда переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным и заявил "о необходимости расследовать действия российских миротворцев". Де-факто власти Карабаха, зависимые от Армении, просят Россию увеличить численность миротворцев.

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Темы: РосcияАрменияНагорный
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