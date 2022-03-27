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США не мають стратегії зміни режиму в Росії – Блінкен

"Європейська правда"Неділя, 27 березня 2022, 13:19

Сполучені Штати не мають стратегії зміни режиму в Росії, заявив держсекретар Ентоні Блінкен у неділю.

Про це він сказав під час візиту в Ізраїль, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BBC.

"Я думаю, що президент, Білий дім, минулої ночі сказали, що президент Путін не може бути уповноважений вести війну чи брати участь в агресії проти України чи когось іншого", – сказав Блінкен.

"Як ви знаєте, і як ви неодноразово чули від нас, у нас немає стратегії зміни режиму ні в Росії, ні де-небудь ще. У цьому випадку, як і в будь-якому випадку, справа за народом країни, про яку йде мова, за російським народом", – додав він.

У суботу у Варшаві президент Джо Байден заявив, що президент Росії Володимир Путін "не може залишатися при владі".

У Білому домі відразу заперечили, що Байден закликав до повалення режиму російського президента Володимира Путіна.

Теми: СШАРосіявійна
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