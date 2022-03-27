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США не имеют стратегии смены режима в России – Блинкен

"Европейская правда"Воскресенье, 27 марта 2022, 13:19

Соединенные Штаты не имеют стратегии смены режима в России, заявил госсекретарь Энтони Блинкен в воскресенье.

Об этом он сказал во время визита в Израиль, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BBC.

"Я думаю, что президент, Белый дом, минувшей ночью сказали, что президент Путин не может быть уполномочен вести войну или участвовать в агрессии против Украины или кого-либо другого", – сказал Блинкен.

"Как вы знаете, и как вы неоднократно слышали от нас, у нас нет стратегии смены режима ни в России, ни где-либо еще. В этом случае, как и в любом случае, дело за народом страны, о которой идет речь, за российским народом", – добавил он.

В субботу в Варшаве президент Джо Байден заявил, что президент России Владимир Путин "не может оставаться у власти".

В Белом доме сразу возразили, что Байден призвал к свержению режима российского президента Владимира Путина.

Темы: СШАРосcиявойна
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