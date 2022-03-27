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В оккупированном Энергодаре коллаборант от ОПЗЖ заявил, что создал "совет города"

Ирина БалачукВоскресенье, 27 марта 2022, 15:27
Депутат от ОПЗЖ Андрей Шевчик. Скриншот из видео

Депутат городского совета Энергодара от ОПЗЖ Андрей Шевчик заявил, что создал "совет самоорганизации города", который якобы будет выполнять функции городской власти, и объявил себя его руководителем.

Источник: центральный городской портал Запорожья (Забор) со ссылкой на видео Шевчика и мэр Энергодара Дмитрий Орлов в Telegram

Прямая речь Шевчика: "Я, Шевчик Андрей, депутат энергодарского горсовета, информирую вас, что с 27 марта в городе начинает работать "общественный совет самоорганизации города"".

Детали: По словам депутата от ОПЗЖ "совет" организован "для коммуникации всех небезразличных ответственных горожан".

Он добавил, что у него есть поддержка Союза афганцев и Энергодарского козачества.

В свою очередь мэр города Дмитрий Орлов сообщил в Telegram, что этот "совет" не имеет никакого отношения к юрисдикции Украины.

Прямая речь Орлова: "Официально сообщаем, что созданный сегодня так называемый "народный совет" во главе с Андреем Владимировичем Шевчиком не имеет никакого отношения к юрисдикции Украины".

ВИДЕО ДНЯ

Ранее депутаты энергодарского горсовета сложили с себя полномочия, чтобы не сотрудничать с оккупационной власть. 

Темы: Энергодарколлаборационизмвойна
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