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В оккупированном Энергодаре коллаборант от ОПЗЖ заявил, что создал "совет города"

Ирина БалачукВоскресенье, 27 марта 2022, 15:27
В оккупированном Энергодаре коллаборант от ОПЗЖ заявил, что создал совет города
Депутат от ОПЗЖ Андрей Шевчик. Скриншот из видео

Депутат городского совета Энергодара от ОПЗЖ Андрей Шевчик заявил, что создал "совет самоорганизации города", который якобы будет выполнять функции городской власти, и объявил себя его руководителем.

Источник: центральный городской портал Запорожья (Забор) со ссылкой на видео Шевчика и мэр Энергодара Дмитрий Орлов в Telegram

Прямая речь Шевчика: "Я, Шевчик Андрей, депутат энергодарского горсовета, информирую вас, что с 27 марта в городе начинает работать "общественный совет самоорганизации города"".

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Детали: По словам депутата от ОПЗЖ "совет" организован "для коммуникации всех небезразличных ответственных горожан".

Он добавил, что у него есть поддержка Союза афганцев и Энергодарского козачества.

В свою очередь мэр города Дмитрий Орлов сообщил в Telegram, что этот "совет" не имеет никакого отношения к юрисдикции Украины.

ВИДЕО ДНЯ

Прямая речь Орлова: "Официально сообщаем, что созданный сегодня так называемый "народный совет" во главе с Андреем Владимировичем Шевчиком не имеет никакого отношения к юрисдикции Украины".

Ранее депутаты энергодарского горсовета сложили с себя полномочия, чтобы не сотрудничать с оккупационной власть. 

Темы: Энергодарколлаборационизмвойна
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