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Луганщина: внаслідок обстрілів російських окупантів загинула дитина, ще 2 поранені

Денис КарловськийНеділя, 27 березня 2022, 19:47
Луганщина: внаслідок обстрілів російських окупантів загинула дитина, ще 2 поранені
Наслідки обстрілів окупантів на Луганщині в одному з міст 27 березня. фото: сергій гайдай

На Луганщині внаслідок обстрілів російських загарбників одну дитину знайшли мертвою, ще двоє людей дістали поранення.  

Джерело: очільник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай

Пряма мова Гайдая: "у Борівському загинула дитина, ще двоє травмованих – одна дитина.

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Ворог прицільно обстрілював Сєвєродонецьк, Рубіжне, Лисичанськ, Борівське, Воєводівку".

Деталі: Упродовж доби 27 березня через обстріли сталося 3 пожежі в житлових будинках по області. З-під завалів вдалося евакуювати шістьох мешканців.

За даними військової адміністрації, окупанти зруйнували 4 багатоповерхівки, 5 приватних будинків та ще 3 споруди. 

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Крім того, більше 100 тисяч людей перебувають без електропостачання внаслідок обстрілів: 14 населених пунктів частково без світла, 21 відключені повністю.

Передісторія: 

  • У ранковому зведенні генерального штабу ЗСУ за 27 березня повідомляли, що підрозділи Збройних сил вибивають окупантів з Попасної та Рубіжного на Луганщині.
  • Упродовж 26 березня росіяни пошкодили обстрілами станцію швидкої допомоги та школу на Луганщині.

Теми: Луганська областьбойові діївійнаобстріл
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