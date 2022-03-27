Луганщина: внаслідок обстрілів російських окупантів загинула дитина, ще 2 поранені
На Луганщині внаслідок обстрілів російських загарбників одну дитину знайшли мертвою, ще двоє людей дістали поранення.
Джерело: очільник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай
Пряма мова Гайдая: "у Борівському загинула дитина, ще двоє травмованих – одна дитина.
Ворог прицільно обстрілював Сєвєродонецьк, Рубіжне, Лисичанськ, Борівське, Воєводівку".
Деталі: Упродовж доби 27 березня через обстріли сталося 3 пожежі в житлових будинках по області. З-під завалів вдалося евакуювати шістьох мешканців.
За даними військової адміністрації, окупанти зруйнували 4 багатоповерхівки, 5 приватних будинків та ще 3 споруди.
Крім того, більше 100 тисяч людей перебувають без електропостачання внаслідок обстрілів: 14 населених пунктів частково без світла, 21 відключені повністю.
Передісторія:
- У ранковому зведенні генерального штабу ЗСУ за 27 березня повідомляли, що підрозділи Збройних сил вибивають окупантів з Попасної та Рубіжного на Луганщині.
- Упродовж 26 березня росіяни пошкодили обстрілами станцію швидкої допомоги та школу на Луганщині.