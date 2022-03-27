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Луганская область: в результате обстрелов российских оккупантов погиб ребенок, еще 2 ранены

Денис КарловскийВоскресенье, 27 марта 2022, 19:47
Последствия обстрелов оккупантов в одном из городов Луганской области. фото: сергей гайдай

В Луганской области в результате обстрелов российских захватчиков одного ребенка нашли мертвым, еще два человека получили ранения.

Источник: глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай

Прямая речь Гайдая: "В Боровском погиб ребенок, еще двое травмированных – один ребенок.

Враг прицельно обстреливал Северодонецк, Рубежное, Лисичанск, Боровское, Воеводовку".

Детали: В течение суток 27 марта из-за обстрелов произошло 3 пожара в жилых домах по области. Из-под завалов удалось эвакуировать шестерых жителей.

По данным военной администрации, оккупанты разрушили 4 многоэтажки, 5 частных домов и еще 3 постройки.

Кроме того, более 100 тысяч человек находятся без электроснабжения в результате обстрелов: 14 населенных пунктов частично без света, 21 отключены полностью.

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Предыстория:

  • В утренней сводке генерального штаба ВСУ за 27 марта сообщали, что подразделения Вооруженных сил выбивают оккупантов из Попасной и Рубежного в Луганской области.
  • 26 марта россияне повредили обстрелами станцию ​​скорой помощи и школу в Луганской области.

Темы: Луганская областьбоевые действиявойнаобстрел
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