Луганская область: в результате обстрелов российских оккупантов погиб ребенок, еще 2 ранены
В Луганской области в результате обстрелов российских захватчиков одного ребенка нашли мертвым, еще два человека получили ранения.
Источник: глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай
Прямая речь Гайдая: "В Боровском погиб ребенок, еще двое травмированных – один ребенок.
Враг прицельно обстреливал Северодонецк, Рубежное, Лисичанск, Боровское, Воеводовку".
Детали: В течение суток 27 марта из-за обстрелов произошло 3 пожара в жилых домах по области. Из-под завалов удалось эвакуировать шестерых жителей.
По данным военной администрации, оккупанты разрушили 4 многоэтажки, 5 частных домов и еще 3 постройки.
Кроме того, более 100 тысяч человек находятся без электроснабжения в результате обстрелов: 14 населенных пунктов частично без света, 21 отключены полностью.
Предыстория:
- В утренней сводке генерального штаба ВСУ за 27 марта сообщали, что подразделения Вооруженных сил выбивают оккупантов из Попасной и Рубежного в Луганской области.
- 26 марта россияне повредили обстрелами станцию скорой помощи и школу в Луганской области.