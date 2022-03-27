Президент пояснив ідею з референдумом: Це швидше, ніж змінювати Конституцію

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна може ухвалити рішення про нейтральний статус на референдумі, оскільки відповідні зміни до Конституції зайняли б мінімум рік.

Джерело: інтерв'ю Зеленського російським ЗМІ

Пряма мова: "…Обов'язково має бути референдум в Україні (про нейтральний статус у разі отримання гарантій безпеки – ред.). Чому? Тому що ми маємо закон про референдуми. … Гарантії безпеки передбачають нейтральний статус, а це конституційні зміни… Це дві сесії (парламенту – ред.)".

"По-іншому Конституцію не можна змінити. Дві сесії – це рік. Уявляєте, наскільки це може бути довго?".

"Референдум — крок швидший, ніж Конституцію змінити. Ось про що я говорю. Російській стороні потрібні гарантії, що це станеться. Тому референдум — бо тільки народ може ухвалити рішення, що буде такий статус і гаранти. Референдум відбудеться протягом кількох місяців, а зміни до Конституції відбуватимуться щонайменше рік, згідно з нашим чинним законодавством. Мінімум рік".

Деталі: Відповідаючи на уточнююче питання, Зеленський зазначив, що українські біженці в інших країнах також зможуть проголосувати на референдумі.

Президент сказав, що Україна готова піти на нейтралітет та без'ядерний статус.

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"Ми готові на нього йти. Це найголовніший пункт. Це був перший важливий пункт для Росії, наскільки я пам'ятаю. І наскільки мені пригадується, вони через це розпочали війну", - сказав Зеленський.

Однак він наголосив, що важливо, "щоб це не був ще один папірець а-ля Будапештський меморандум".

"Тому нас цікавить, щоб цей папір перетворився на серйозну угоду, яка буде підписана там, де пункти гарантій безпеки, усіма гарантами цієї безпеки. Він обов'язково має бути ратифікований парламентами країн-гарантів, це два. І обов'язково має бути референдум в Україні", - сказав Зеленський.

Разом з тим, президент підкреслив, що проведення референдуму неможливе, поки на території України присутні російські війська.

"Ніхто ніколи, з точки зору конвенції, не зарахує результати цього референдуму, якщо на території країни перебувають війська чи збройні незаконні формування, чи законні формування іншої держави без будь-якого юридичного фундаменту. Це неможливо", - наголосив він.

"Війська мають бути виведені, гаранти все підпишуть, і все це все буде працювати далі. Далі ратифікація у парламентах, референдум кілька місяців, а потім зміни до Конституції", - сказав Зеленський.

Що передувало: Президент України Володимир Зеленський заявив, що остаточно формат компромісів щодо гарантій безпеки та тимчасово окупованих територій на переговорах між Україною та Росією може бути винесений на всеукраїнський референдум.

Згідно з українським законодавством, в умовах воєнного стану заборонено проведення всеукраїнських та місцевих референдумів.

Речник президента Росії Дмитро Пєсков визнав, що Україна має право проводити референдуми, але наголосив, що умови миру з РФ обговорюють делегації.