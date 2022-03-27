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Президент объяснил идею с референдумом: Это быстрее, чем менять Конституцию

Катерина ТищенкоВоскресенье, 27 марта 2022, 20:50
Президент объяснил идею с референдумом: Это быстрее, чем менять Конституцию
Владимир Зеленский, фото ОП

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина может принять решение о нейтральном статусе на референдуме, поскольку соответствующие изменения в Конституцию заняли бы минимум год.

Источник: интервью Зеленского российским СМИ

Прямая речь: "…Обязательно должен быть референдум в Украине (о нейтральном статусе в случае получения гарантий безопасности – ред.). Почему? Потому что у нас есть закон про референдумы. … Гарантии безопасности предполагают нейтральный статус, а это изменения конституционные…  Это две сессии".

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"По-другому Конституцию нельзя поменять. Две сессии — это год. Представляете, насколько это все может быть долго?".

"Референдум — шаг быстрее, чем Конституцию изменить. Вот о чем я говорю. Российской стороне нужны гарантии, что это произойдет. Поэтому референдум — потому что только народ может принять решение, что будет такой статус и такие гаранты. Референдум произойдет в течение нескольких месяцев, а изменения в Конституции будут происходить минимум год, согласно нашему действующему законодательству. Минимум год".

Детали: Отвечая на уточняющий вопрос, Зеленский отметил, что беженцы в других странах тоже смогут проголосовать на референдуме.

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Президент сказал, что Украина готова пойти на нейтралитет и безъядерный статус.

"Мы готовы на него идти. Это самый главный пункт. Это был первый принципиальный пункт для Российской Федерации, насколько я помню. И насколько мне помнится, они из-за этого начали войну", - сказал Зеленский.

Однако он подчеркнул, что важно, "чтобы это не была еще одна бумажка а-ля Будапештский меморандум".

"Поэтому нас интересует, чтобы эта бумага превратилась в серьезный договор, который будет подписан там, где пункты гарантий безопасности, всеми гарантами этой безопасности. Он обязательно должен быть ратифицирован парламентами стран-гарантов, это два. И обязательно должен быть референдум в Украине", - сказал Зеленский.

Вместе с тем, президент подчеркнул, что проведение референдума невозможно, пока на территории Украины присутствуют российские войска.

"Никто никогда, с точки зрения конвенции, не засчитает результаты этого референдума, если на территории страны находятся войска или вооруженные незаконные формирования или законные формирования другого государства без какого-либо юридического фундамента. Это невозможно", - отметил он.

"Войска должны быть выведены, гаранти все подпишут, и все это будет работать дальше. Дальше ратификация в парламентах, референдум несколько месяцев, а затем изменения Конституции", - сказал Зеленский.

Что предшествовало: Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что окончательно формат компромиссов по гарантиям безопасности и временно оккупированным территориям на переговорах между Украиной и Россией может быть вынесен на всеукраинский референдум

Согласно украинскому законодательству, в условиях военного положения запрещено проведение всеукраинских и местных референдумов.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков признал, что Украина имеет право проводить референдумы, но подчеркнул, что условия мира с РФ обсуждают делегации. 

Темы: Зеленскийреферендум
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