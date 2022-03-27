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ОП про заборону інтерв'ю Зеленського в Росії: феєрично боягузливо

Катерина ТищенкоНеділя, 27 березня 2022, 22:15
Михайло Подоляк, фото ОП

Радник голови ОП Михайло Подоляк вважає боягузливою та ганебною заборону Роскомнагляду російським ЗМІ публікувати інтерв'ю президента Володимира Зеленського.

Джерело: Подоляк у Telegram

Дослівно: "Сама собою поведінка Роскомнагляду, як мінімум, виглядає феєрично боягузливо і ганебно.

По-перше, РФ вважає себе "оплотом боротьби за праве діло". Але при цьому боягузливо піджимає хвіст, коли є пряма мова іншої сторони.

По-друге, а навіщо тоді витрачати стільки грошей на внутрішню вбивчу пропаганду, на всіх цих вгодованих пропагандистів із вечірніх ток-шоу, якщо їхню брехню можна запросто обнулити одним інтерв'ю президента України?".

Деталі: Подоляк заявив, що "найсильніша країна" та "найсильніший Роскомнагляд" "загалом нічого не бояться (іронія), крім хіба що України, її президента та власних журналістів із редакцій "Медузи", "Дождя", "Комерсанта" та просто Михайла Зигаря".

Що передувало: 27 березня президент Володимир Зеленський дав інтерв'ю російським журналістам уперше після початку війни. Розмова тривала майже дві години.

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Роскомнагляд виступив з вимогою до російських ЗМІ відмовитися від публікації інтерв'ю Зеленського, а Генпрокуратура РФ заявила, що дасть "принципову правову оцінку" факту розміщення інтерв'ю.

Незважаючи на це, інтерв'ю було опубліковано.

Теми: Офіс президентаРосіяЗМІЗеленський
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