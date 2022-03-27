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ОП о запрете интервью Зеленского в России: феерически трусливо

Катерина ТищенкоВоскресенье, 27 марта 2022, 22:15
Михаил Подоляк, фото ОП

Советник главы ОП Михаил Подоляк считает трусливым и позорным запрет Роскомнадзора российским СМИ публиковать интервью президента Владимира Зеленского.

Источник: Подоляк в Telegram

Дословно: "Само по себе поведение Роскомнадзора, как минимум, выглядит феерически трусливо и позорно.

Во-первых, РФ же считает себя "оплотом борьбы за правое дело". Но при этом трусливо поджимает хвост, когда имеется прямая речь другой стороны.

Во-вторых, а зачем тогда тратить столько денег на внутреннюю убийственную пропаганду, на всех этих упитанных пропагандистов с вечерних ток-шоу, если их ложь можно запросто обнулить одним интервью президента Украины?".

Детали: Подоляк заявил, что "сильнейшая страна" и "сильнейший Роскомнадзор" "вообще ничего не боятся (ирония), кроме разве что Украины, ее президента и собственных журналистов из редакций "Медузы", "Дождя", "Коммерсанта" и просто Михаила Зыгаря".

Что предшествовало: 27 марта президент Владимир Зеленский дал интервью российским журналистам впервые после начала войны. Разговор длился почти два часа.

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Роскомнадзор выступил с требованием к российским СМИ отказаться от публикации интервью Зеленского, а Генпрокуратура РФ заявила, что даст "принципиальную правовую оценку" факту размещения интервью.

Несмотря на это, интервью было опубликовано

Темы: Офис президентаРосcияСМИЗеленский
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