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На сході України ЗСУ знищили танки, БМП і авто росіян

Катерина ТищенкоНеділя, 27 березня 2022, 23:30
фото ООС

На донецькому та луганському напрямках у неділю було відбито 5 атак ворога, ЗСУ знищили 2 танка, БМП та автомобіль противника.

Джерело: ООС

Дослівно: "Сьогодні, 27 березня, українські захисники знищили 2 танка, БМП та автомобіль противника".

Деталі: Загалом протягом поточного тижня підрозділи угрупування Об’єднаних сил відбили 63 ворожі атаки.

Українські військові знищили 80 танків, 72 одиниці броньованої та 48 автомобільної техніки, 19 артилерійських систем, 7 безпілотних літальних апаратів, 14 літаків, гелікоптер та патрульний катер противника.

Також воїни Об’єднаних сил знищили сучасний російський комплекс радіоелектронної боротьби "Леєр-3" та захопили п’ять БМП-3 окупантів.

Теми: Об'єднані сили на Донбасі
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